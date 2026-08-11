أصالة نصري تشوّق جمهورها لعودتها إلى سوريا بعد 15 عامًا

وظهرت في الفيديو مجموعة من أبرز معالم العاصمة دمشق
، بينها ساحة
الأمويين وسارية العلم
السوري، إلى جانب لقطات من دمشق القديمة وسوق الحميدية، في مشاهد حملت طابعاً عاطفياً واضحاً وأعادت إلى الواجهة الحديث عن عودتها المنتظرة.
ورافقت أصالة المشاهد بصوتها من خلال موال تحدثت فيه عن تعلقها بالشام رغم البعد، قبل أن تختتم الفيديو بكلمة “قريباً”، ما اعتبره المتابعون إشارة مباشرة إلى اقتراب موعد لقائها بجمهورها السوري.
وحظي المنشور بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي
، حيث عبّر عدد كبير من المتابعين عن حماسهم لعودة أصالة إلى دمشق، خاصة أن هذه العودة تأتي بعد غياب استمر نحو 15 عاماً عن الحفلات الجماهيرية في سوريا
.
وبحسب ما كشفه نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور في تصريحات سابقة لموقع “فوشيا”، من المقرر أن تحيي أصالة حفلين جماهيريين في دمشق يومي
17 و19 سبتمبر/أيلول 2026، على أن يقاما في صالة الفيحاء، برعاية وزارة الثقافة ونقابة الفنانين السوريين.
وتتزامن عودة أصالة إلى سوريا مع استعدادها أيضاً لإطلاق أول ألبوم سوري كامل في مسيرتها الفنية، يضم 14 أغنية تمثل المحافظات السورية
الأربع عشرة، ويحمل طابعاً تراثياً وفلكلورياً يعكس تنوع الموروث الموسيقي السوري.
وتزيد هذه الخطوات من ترقب جمهور أصالة في سوريا، خصوصاً أن عودتها المرتقبة لا تقتصر على إحياء الحفلات، بل تترافق مع مشروع فني مرتبط بالهوية الموسيقية السورية، ما يمنح عودتها بعد سنوات من الغياب أهمية خاصة لدى جمهورها.