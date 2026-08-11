كاظم الساهر أمام محطة عالمية جديدة.. عضوية رسمية في أكاديمية "غرامي"

وبانضمامه إلى الأكاديمية، يصبح اسم ضمن مجتمع مهني يضم نخبة من الفنانين وصنّاع الموسيقى والمتخصصين في مختلف مجالات صناعة التسجيلات الموسيقية حول .وتُعد التسجيل الجهة المنظمة لجوائز Grammy Awards، فيما تتيح عضويتها للمبدعين والمحترفين المؤهلين المشاركة في أنشطة الأكاديمية والمساهمة في عملية جوائز جرامي، وفق نوع العضوية واختصاص كل عضو.وبحسب الأكاديمية، تضم العضوية فنانين ومنتجين ومهندسي صوت وكتّاب أغانٍ وغيرهم من العاملين في الصناعة الموسيقية، وتبدأ إجراءات الانضمام عادةً من خلال توصية اثنين من العاملين في هذا المجال.وتأتي دعوة ضمن دفعة من الأعضاء أعلنت عنها أكاديمية التسجيل في يوليو/تموز 2026، بعدما وجهت أكثر من 4 آلاف دعوة إلى صنّاع موسيقى ومحترفين من مختلف الأنواع الموسيقية والخلفيات والتخصصات.