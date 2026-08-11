منة شلبي تقلق الجمهور على صحتها بعد خضوعها لجراحة عاجلة

وجهت الإعلامية سهير جودة
رسالة دعم إلى منة شلبي
عبر حسابها على “فيسبوك”، عبّرت فيها عن تمنياتها بأن تمر هذه الأزمة سريعاً وأن تعود الفنانة إلى حياتها ونشاطها الفني في أقرب وقت.
وأكدت جودة في رسالتها أن خبر خضوع منة للعملية أثار القلق، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تكون هذه المرحلة مجرد استراحة قصيرة في مسيرتها، وأن تعود قريباً إلى أعمالها وجمهورها بعد انتهاء فترة التعافي.
وفي الوقت نفسه، يحرص المنتج أحمد
الجنايني، زوج منة شلبي، على البقاء إلى جانبها ومساندتها خلال أزمتها الصحية، بينما توالت رسائل الدعم والدعاء من جمهورها وزملائها، متمنين لها الشفاء والعودة سريعاً إلى نشاطها الفني.
وتصدر اسم منة شلبي مواقع التواصل الاجتماعي
بالتزامن مع تداول أخبار
خضوعها للجراحة، في ظل اهتمام كبير من متابعيها بأي تطورات تتعلق بحالتها الصحية.