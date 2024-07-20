بالفيديو - بعد سحب أطفال من أسرة... احتجاجات واعمال شغب في بريطانيا

وبحسب الإعلام البريطاني، اندلعت الاحتجاجات عندما أرادت مؤسسة الخدمات الاجتماعية سحب أطفال من أسرة في منطقة هيرهيلز بليدز.

وفي التفاصيل فقد كانت شرارة البداية عندما سحبت الشرطة 4 أطفال من منزلهم، وفق تقرير من مؤسسة خدمات الأطفال، بينما قام الأطفال بالصراخ والمقاومة دون جدوى.

وقد ادى الحادث على دفع حشود من المحتجين لتحطيم نوافذ سيارة للشرطة بعربات الأطفال والحجارة والدراجات ثم قلبها.

وسجلت العدسات إضرام المحتجين النار في حافلة نقل عام ذات طابقين.

الى ذلك اعلنت شرطة "ويست يوركشاير" في بيان أن ضباط الشرطة أخرجوا الأطفال وموظفي مؤسسة الخدمات الاجتماعية بأمان من المنطقة قبل تصاعد العنف.

وأشار البيان إلى إرسال المزيد من قوات الشرطة إلى المنطقة، وإغلاق بعض الطرق، وطلب الابتعاد عن المنطقة.

من جانبها، قالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر على حسابها في منصة إكس: "دُهشتُ من المشاهد المروعة والهجوم على سيارات الشرطة ووسائل النقل العام في ليدز الليلة"، مضيفة: "هذا النوع من الفوضى ليس له مكان في مجتمعنا".

ولم يكشف سبب سحب الأطفال من العائلة، لكنهم قالوا إن القضية تتعلق بسلامة الأطفال.

The current scene in Harehills, England. Is this what cultural enrichment looks like? pic.twitter.com/BVJgAxPh5j — End Wokeness (@EndWokeness) July 18, 2024

Green party councillor Mothin Ali for the Gipton & Harehills ward, stopping rioters from adding to the chaos.

After hours of still no police or fire services in leeds, harehills. What a good man 👏🏾



Shame on those spreading lies about him.pic.twitter.com/EuL8hEk1A2 — Bushra Shaikh (@Bushra1Shaikh) July 18, 2024