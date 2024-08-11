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حملة ترامب تستخدم أغنية &quot;تيتانيك&quot;.. وسيلين ديون تعلّق
حملة ترامب تستخدم أغنية "تيتانيك".. وسيلين ديون تعلّق
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حملة ترامب تستخدم أغنية "تيتانيك".. وسيلين ديون تعلّق

منوعات

2024-08-11 | 01:41
حملة ترامب تستخدم أغنية "تيتانيك".. وسيلين ديون تعلّق
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Aljadeed
حملة ترامب تستخدم أغنية "تيتانيك".. وسيلين ديون تعلّق

قالت المغنية الكندية سيلين ديون، يوم السبت، إن استخدام أغنية "My Heart Will Go On" التي غنتها بفيلم "تيتانيك"، في تجمع انتخابي للمرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب في مونتانا، لم يكن مصرحا به.

وتم تشغيل الأغنية الشهيرة ومقطع الفيديو الخاص بها في تجمع انتخابي للرئيس الأميركي السابق في بوزيمان بولاية مونتانا، على الشاشة الكبيرة بالقرب من المسرح.
وعلّقت المغنية على حسابها بوسائل التواصل الاجتماعي قائلة: "هذا الاستخدام غير مصرح به بأي حال من الأحوال، ولا تؤيد سيلين ديون هذا الاستخدام أو أي استخدام مماثل".
وتشتهر ديون، الحائزة على جائزة غرامي خمس مرات، بهذه الأغنية.
ورفضت ديون وفق تقارير الغناء في حفل تنصيب ترامب في كانون الثاني 2017 عندما تولى الرئيس السابق منصبه بعد فوزه في انتخابات 2016.
 

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