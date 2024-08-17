الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
&quot;ليس فعالاً&quot;.. الدواء الرئيسي لصد جدري القردة!
"ليس فعالاً".. الدواء الرئيسي لصد جدري القردة!
A-
A+

"ليس فعالاً".. الدواء الرئيسي لصد جدري القردة!

منوعات

2024-08-17 | 10:09
"ليس فعالاً".. الدواء الرئيسي لصد جدري القردة!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
"ليس فعالاً".. الدواء الرئيسي لصد جدري القردة!

مع انتشار التحذيرات الصحية حول العالم من تفشي جدري القردة، وسط ارتفاع حالات الإصابة في إفريقيا بشكل كبير، خاب أمل العديد من العلماء مؤخراً من دواء يتيم معروف بمكافحته هذا المرض.

فقد كشفت دراسة حديثة أن الدواء الرئيسي الذي استخدم في آخر تفشٍّ عالمي لجدري القردة في 2022-2023 ليس فعالا ضد الفيروس الحالي الأكثر حدة الذي ينتشر بسرعة في إفريقيا.

فالدواء المعروف باسم "تيكوفيريمات" كان فعالا في التعامل مع تفشي جدري القردة سابقاً، لكنه لم يُظهر فعالية في تقليل مدة الأعراض الجلدية بين الأطفال والبالغين المصابين بالفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية والولايات المتحدة، وفق ما نقلت مجلة "بوليتكو".

وهناك نوعان فرعيان للفيروس، السلالة 1 الأكثر فتكا والمنتشرة في حوض الكونغو في وسط إفريقيا، والسلالة 2 المتفشية في غرب إفريقيا التي تسببت في تفش عالمي في 2022.

وتؤثر السلالة 1 على الأطفال، وهو اتجاه لم نشهده في تفشي عام 2022، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ عالمية يوم الأربعاء الماضي.

إذ جاءت نتائج "تيكوفيريمات" مخيبة للآمال، وفق ما أكدت جين مارازو، مديرة المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية.

لكن الباحثين أوضحوا رغم ذلك أنه يمكن معالجة المرضى وتجنب وفاتهم عند إدخالهم للمستشفى.

يذكر أن منظمة الصحة كانت أعلنت أن تفشي المرض في إفريقيا هو حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، بعد انتشاره من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى دول مجاورة كبوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا.

وجرى تسجيل 27 ألف إصابة وأكثر من 1100 وفاة، معظمها بين الأطفال، في الكونغو منذ بدء تفشي المرض في يناير 2023.

واكتُشف الفيروس عام 1958 في الدنمارك لدى قردة استخدموا في الأبحاث. واكتُشف أول مرة لدى البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديموقراطية.

اقرأ ايضا في منوعات

فيديو - في المرة المقبلة.. لا تسأل "الذئب"
Play
11:32

فيديو - في المرة المقبلة.. لا تسأل "الذئب"

قصة بدأت بمنظم مشاريع وواعظ وخلصت الى محتال مزوّر..
إنه اللبناني أ. ع. الملقّب بـ "Amadeus-Ask the wolf"، أوقفته قوى الأمن الدّاخلي بجرم إحتيال وتزوير وإستعمال مزوّر لقيامه بإيهام عدد كبيرٍ من الأشخاص بتنظيم مشاريع موقّعة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تفوق قيمتها 3 ملايين دولار أميركي ليتبيّن لاحقاً أنّها مشاريع وهميّة والعقود مزوّرة.

11:32

فيديو - في المرة المقبلة.. لا تسأل "الذئب"

قصة بدأت بمنظم مشاريع وواعظ وخلصت الى محتال مزوّر..
إنه اللبناني أ. ع. الملقّب بـ "Amadeus-Ask the wolf"، أوقفته قوى الأمن الدّاخلي بجرم إحتيال وتزوير وإستعمال مزوّر لقيامه بإيهام عدد كبيرٍ من الأشخاص بتنظيم مشاريع موقّعة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تفوق قيمتها 3 ملايين دولار أميركي ليتبيّن لاحقاً أنّها مشاريع وهميّة والعقود مزوّرة.

فيديو.. حريق في مبنى سومرست هاوس التاريخي وسط لندن
10:06

فيديو.. حريق في مبنى سومرست هاوس التاريخي وسط لندن

قالت إدارة الإطفاء في لندن إن 15 سيارة إطفاء ونحو 100 رجل إطفاء توجهوا لإخماد حريق اندلع اليوم السبت في مبنى سومرست هاوس وسط لندن حيث أمكن رؤية سُحب الدخان الأسود الكثيف في الأفق.

10:06

فيديو.. حريق في مبنى سومرست هاوس التاريخي وسط لندن

قالت إدارة الإطفاء في لندن إن 15 سيارة إطفاء ونحو 100 رجل إطفاء توجهوا لإخماد حريق اندلع اليوم السبت في مبنى سومرست هاوس وسط لندن حيث أمكن رؤية سُحب الدخان الأسود الكثيف في الأفق.

بالفيديو - دماء على الارض في البرلمان التركي!
Play
09:11

بالفيديو - دماء على الارض في البرلمان التركي!

أصيب نائبان على الأقل في شجار عنيف نشب، الجمعة، في البرلمان التركي، خلال جلسة حول نائب معارض مسجون.

09:11

بالفيديو - دماء على الارض في البرلمان التركي!

أصيب نائبان على الأقل في شجار عنيف نشب، الجمعة، في البرلمان التركي، خلال جلسة حول نائب معارض مسجون.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024