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ترامب: الحزب الجمهوري سيعمل على إلغاء التوقيت الصيفي
ترامب: الحزب الجمهوري سيعمل على إلغاء التوقيت الصيفي
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ترامب: الحزب الجمهوري سيعمل على إلغاء التوقيت الصيفي

منوعات

2024-12-14 | 02:50
ترامب: الحزب الجمهوري سيعمل على إلغاء التوقيت الصيفي
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Aljadeed
ترامب: الحزب الجمهوري سيعمل على إلغاء التوقيت الصيفي

كشف الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، أن الحزب الجمهوري سوف يعمل على إلغاء التوقيت الصيفي "المكلّف لأمتنا".

وكتب ترامب عبر حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، الجمعة: "سيبذل الحزب الجمهوري قصارى جهده لإلغاء التوقيت الصيفي... التوقيت الصيفي غير مريح ومكلف للغاية لأمتنا".

ويتم تقديم الوقت ساعة واحدة في الربيع وتأخيره ساعة واحدة في الخريف في الولايات المتحدة، بهدف تعظيم ضوء النهار خلال أشهر الصيف، وفق وكالة أسوشيتد برس، التي أشارت إلى أن هذا الإجراء كان يخضع للتدقيق منذ فترة طويلة.

يذكر أن اعتماد التوقيت الصيفي حدث لأول مرة في زمن الحرب في عام 1942.

واقترح المشرعون التخلص من تغيير الوقت تماما، وكانت أبرز محاولة أخيرة، وهي مشروع قانون (متوقف الآن) من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويحمل عنوان "قانون حماية أشعة الشمس"، وقد اقترح جعل التوقيت الصيفي دائما.

وكان مشروع القانون يحظى برعاية سناتور فلوريدا ماركو روبيو، الذي اختاره ترامب لتولي وزارة الخارجية.

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