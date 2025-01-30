الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
في هذا التاريخ.. كويكب قد يصطدم بالأرض ويتسبب بأضرار جسيمة
في هذا التاريخ.. كويكب قد يصطدم بالأرض ويتسبب بأضرار جسيمة
A-
A+

في هذا التاريخ.. كويكب قد يصطدم بالأرض ويتسبب بأضرار جسيمة

منوعات

2025-01-30 | 07:15
في هذا التاريخ.. كويكب قد يصطدم بالأرض ويتسبب بأضرار جسيمة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
في هذا التاريخ.. كويكب قد يصطدم بالأرض ويتسبب بأضرار جسيمة

إن احتمال ارتطام كويكب مكتشَف حديثا بكوكب الأرض عام 2032 يبلغ 1.2 بالمئة، وفقا لبيان أصدرته الأربعاء وكالة الفضاء الأوروبية التي أكدت أنها ستسعى إلى تحسين توقعاتها.

واكتُشف الكويكب "2024 واي آر 4" في كانون الأول الفائت باستخدام تلسكوب تنبيهي في تشيلي. وهذا الكويكب الذي يتراوح حجمه بين 40 مترا و100، يمكن أن يرتطم بالأرض في 22 كانون الأول 2032، وفقا لأنظمة الإنذار التلقائي.

وبحسب الوكالة أن "كويكبا بهذا الحجم يصطدم بالأرض في المتوسط كل بضعة آلاف من السنين، ويمكن أن يسبب أضرارا جسيمة في منطقة محلية".

وأضافت أن نسبة احتمال اصطدام الكويكب بالأرض تبلغ في هذه المرحلة 1.2 بالمئة وفق حساباتها المطابقة لتلك التي أجراها مركز وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) المخصص لهذه الأجسام.

ويصنف الكويكب في الوقت الراهن على أنه من المستوى الثالث على مقياس تورينو لخطر الاصطدام الذي صممته وكالة الفضاء الأميركية، ويتراوح من صفر إلى 10.

ويستلزم هذا التصنيف "اهتماما من علماء الفلك"، و"من المرجّح أن تؤدي الملاحظات التلسكوبية الجديدة إلى إعادة التصنيف إلى مستوى الصفر" من المخاطر.

 

اقرأ ايضا في منوعات

أمل طالب تعلّق على قرار وزير التربية بمنع الهواتف في المدارس
2025-01-29

أمل طالب تعلّق على قرار وزير التربية بمنع الهواتف في المدارس

أطلت الكوميدية امل طالب، بحلقة جديدة من برنامج "والله لنكيف" مساء الأمس على قناة الجديد، مليئة بالمفاجآت والضحك والضيوف من عالم الفن والاعلام والسياسة.

2025-01-29

أمل طالب تعلّق على قرار وزير التربية بمنع الهواتف في المدارس

أطلت الكوميدية امل طالب، بحلقة جديدة من برنامج "والله لنكيف" مساء الأمس على قناة الجديد، مليئة بالمفاجآت والضحك والضيوف من عالم الفن والاعلام والسياسة.

في فرنسا.. مشروع ضخم لتجديد اللوفر وصالة خاصة للموناليزا
Play
2025-01-29

في فرنسا.. مشروع ضخم لتجديد اللوفر وصالة خاصة للموناليزا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء عن مشروع "ضخم" لمتحف اللوفر، أكثر متاحف العالم استقطابا للزوار والذي يواجه مشكلات صيانة مقلقة، بما يشمل استحداث مدخل كبير جديد وغرفة مخصصة للوحة الموناليزا وزيادة سعر تذكرة الدخول للزائرين غير الأوروبيين.

2025-01-29

في فرنسا.. مشروع ضخم لتجديد اللوفر وصالة خاصة للموناليزا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء عن مشروع "ضخم" لمتحف اللوفر، أكثر متاحف العالم استقطابا للزوار والذي يواجه مشكلات صيانة مقلقة، بما يشمل استحداث مدخل كبير جديد وغرفة مخصصة للوحة الموناليزا وزيادة سعر تذكرة الدخول للزائرين غير الأوروبيين.

تحذير من فايروس جديد.. ما القصة؟
2025-01-28

تحذير من فايروس جديد.. ما القصة؟

حذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الثلاثاء من خطر انتشار فيروسات بما فيها إيبولا من مختبر في غوما بسبب القتال العنيف في المدينة الواقعة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.

2025-01-28

تحذير من فايروس جديد.. ما القصة؟

حذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الثلاثاء من خطر انتشار فيروسات بما فيها إيبولا من مختبر في غوما بسبب القتال العنيف في المدينة الواقعة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025