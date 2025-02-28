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لإضطرابات النوم.. بيجاما ذكية!
لإضطرابات النوم.. بيجاما ذكية!
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لإضطرابات النوم.. بيجاما ذكية!

منوعات

2025-02-28 | 09:03
لإضطرابات النوم.. بيجاما ذكية!
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Aljadeed
لإضطرابات النوم.. بيجاما ذكية!

تخيل لو أن مشكلات النوم التي يعاني منها الملايين حول العالم، قد تشخص بطريقة ولا أبسط!

لا شك أن الأمر يبدو ضرباً من الخيال، لكنه بات قاب قوسين من أن يتحقق.

ففي خبر مثير للاهتمام، قام فريق من الباحثين بتطوير بيجاما ذكية لتقييم اضطرابات النوم بحيث يمكن استخدامها بشكل مريح في المنزل، وتناسب بشكل خاص أولئك الذين لا يروق لهم فكرة قضاء الليل في عيادة نوم مع وجود أقطاب كهربائية متعددة ملتصقة بأجسامهم، وفق ما نقل موقع New Atlas عن دورية PNAS.

فلتشخيص مشاكل النوم، يعتمد الباحثون على المعيار الذهبي هالذي يُعرف باسم "تخطيط النوم"، ما يتطلب عادة أن ينام المريض طوال الليل على سرير في مختبر، بينما يتم توصيله بأقطاب كهربائية تراقب وظائف الجسم مثل نشاط الدماغ وحركات العين وإيقاع القلب ونشاط العضلات.

وغني عن القول إن تلك الطريقة تمثل في أغلب الأحيان مشكلة للمريض، الذي قد لا ينام كما يفعل عادة بسبب الأقطاب الكهربائية غير المريحة والوضع غير المألوف.

كما أنه يتم جمع بيانات النوم على مدار ليلة واحدة أو بضع ليال.

في حين يتضمن أحد البدائل استخدام أنظمة مراقبة النوم المحمولة، التي يمكن استخدامها على مدار العديد من الليالي في منزل المريض.

لكنها مصممة بشكل عام للكشف عن انقطاع النفس أثناء النوم وتقييمه، لذا ربما تفوت اضطرابات أخرى.

أما الأجهزة القابلة للارتداء مثل الساعات الذكية المتخصصة أو الأساور فقد تشكل بديلا آخر، غير أنها غالباً لا تلتقط قدراً كبيراً من البيانات الفسيولوجية مثل الخيارين الآخرين. وهنا تتجلى أهمية البيجامات الذكية.

لذا تم تطوير البيجاما الذكية القابلة للغسل بواسطة بروفيسور لويجي أوشيبينتي وزملائه في جامعة كامبريدج وبمشاركة علماء من جامعة كابيتال الطبية في بكين وجامعة بيهانغ الصينية، وهي تتميز بمجموعة من أجهزة استشعار إجهاد الغرافين المطبوعة على طوقها.

وتكتشف هذه المستشعرات الاهتزازات الدقيقة التي تنتقل إلى عضلات الحنجرة الخارجية (في الرقبة) من مواقع تشريحية أخرى بما في ذلك الحجاب الحاجز والبلعوم الفموي واللسان ولسان المزمار.

فيما تنقل البيانات لاسلكياً من البيجاما الذكية إلى جهاز قريب مثل الهاتف الذكي، حيث تتم معالجتها بواسطة برنامج SleepNet القائم على التعلم الآلي.

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