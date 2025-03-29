بالفيديو: "بيكاتشو" يهرب من الشرطة!

كشفت حفريات تم العثور عليها أثناء مد خط أنابيب مياه في صحراء غوبي في منغوليا عن أحد أغرب أعضاء مجموعة غريبة أصلاً من الديناصورات، وهو مخلوق له طرفان أماميان في كل واحد منهما أصبعان بمخالب معقوفة مخيفة.