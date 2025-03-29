بالفيديو: "بيكاتشو" يهرب من الشرطة!

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
كشفت حفريات تم العثور عليها أثناء مد خط أنابيب مياه في صحراء غوبي في منغوليا عن أحد أغرب أعضاء مجموعة غريبة أصلاً من الديناصورات، وهو مخلوق له طرفان أماميان في كل واحد منهما أصبعان بمخالب معقوفة مخيفة.
قد تكون جرثومة المعدة هي السبب! تنتقل هذه الجرثومة عبر الطعام أو الشراب الملوث، وتتسبب في أعراض مزعجة مثل:
اضطرت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأميركية، كانت متجهة من لوس أنجلوس إلى شنغهاي، إلى العودة، بعد اكتشاف أن أحد الطيارين نسي إحضار جواز سفره.