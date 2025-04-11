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لحظة تحطم مروحية في نيويورك (فيديو)
لحظة تحطم مروحية في نيويورك (فيديو)
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لحظة تحطم مروحية في نيويورك (فيديو)

منوعات

2025-04-11 | 01:45
لحظة تحطم مروحية في نيويورك (فيديو)
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Aljadeed
لحظة تحطم مروحية في نيويورك (فيديو)

رصد مقطع فيديو لحظة سقوط مروحية في نهر هدسون بمدينة نيويورك قبالة مانهاتن حوالي الساعة 15:17 مساء الخميس، حيث لقى 6 أشخاص حتفهم.

وذكرت إدارة الإطفاء أنها تلقت تقريراً بشأن سقوط مروحية، حيث وقع حادث التحطم في النهر قرب شارع هيوستن ونفق هولاند.

كما أظهرت مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المروحية وهي مقلوبة والمياه تغمر معظمها.

وكانت قوارب الإنقاذ قريبة من موقع قرب الواجهة المائية لمانهاتن، على مقربة من رصيف صيانة طويل، وتم إرسال شاحنات إطفاء ومركبات طوارئ أخرى بالقرب من موقع الحادث.

وقال رئيس بلدية مدينة نيويورك: "6 أفراد كانوا على متن الهليكوبتر التي تحطمت في نهر هدسون"، مشيرا إلى "مقتل جميع من كانوا على متن المروحية، وهم 3 بالغين و3 أطفال".

وأضاف: "الأمر يتعلق بمسؤول تنفيذي لشركة سيمنز، مبرزا أنه كان هو وزوجته وأطفاله على متن طائرة الهليكوبتر".

وذكرت شبكة "آيه.بي.سي" نيوز أن الأمر يتعلق بأوجستين إسكوبار، المسؤول التنفيذي بشركة سيمنز للتكنولوجيا ومقرها ألمانيا.
 

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