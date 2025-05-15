نواب أميركيون يغلبهم النعاس خلال جلسات طويلة (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
يسيطر طقس خريفيّ متقلب على لبنان يترافق مع كتل هوائية حارة واستقرار تام في الأحوال الجوية الجمعة.وترتفع درجات الحرارة، وتشتد السبت بكشل كبير لتضعف الاحد.
فيما يهوى الملايين حول العالم رسم وشوم على أجسادهم، حذرت هيئة طبية من خطورة بعض أنواع الحبر المستخدمة.
حادث مروري مروع في منطقة إسنيورت بإسطنبول، حيث فقد سائق السيطرة على سيارته واصطدم بـ7 سيارات كانت متوقفة على جانب الطريق. لحسن الحظ، لم تسجل إصابات بشرية، فيما باشرت السلطات التحقيق في ملابسات الحادث.