نواب أميركيون يغلبهم النعاس خلال جلسات طويلة (فيديو)

غلب النعاس، على الأقل 3 أعضاء في الكونغرس الأميركي، خلال جلسات طويلة، وفقًا لمقاطع فيديو وتقارير إعلامية.

شمل ذلك بليك مور (جمهوري من ولاية يوتا)، ديبي دينغل (ديمقراطية من ميشيغان)، وجين شاكوسكي (ديمقراطية من إلينوي).

وذكر موقع Fox News أن مور نام أثناء جلسة بدأت حوالي الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي، وتم إيقاظه حوالي الساعة 5 صباحًا للتصويت على تعديل. أما دينغل (71 عامًا) وشاكوسكي (80 عامًا)، فقد غفتا خلال جلسة لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأميركي.