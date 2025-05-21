واقعة مروّعة في طرابلس.. طالب يسقط من باص المدرسة (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيديو مركب عقب سلسلة تصريحات أدلى بها نجم الروك بروس سبرينغستين والتي إنتقد فيها ترامب وسياسات إدارته، واصفًا إيّاه بـ "غير لائق" للمنصب.وقال سبرينغستين في بداية حفل موسيقي في مانشستر، شمال إنكلترا، الأربعاء: "في وطني، أميركا التي أحبها، أميركا التي كتبت عنها، والتي كانت منارة أمل وحرية لمدة 250 عامًا، تقع حاليًا في أيدي إدارة فاسدة وغير كفؤة وخائنة".
أطلقت روسيا روبوتاً ذكياً لمساعدة المحاكم في الحصول على المعلومات والإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه، ما يسهم في تسهيل عمل السلطات وتسريع إتخاذ القرارات القضائية.جاء الكشف عن الروبوت خلال المنتدى القانوني الدولي المنعقد في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، حيث إستعرضت الجهات المطوّرة قدراته في دعم البنية القانونية عبر تقنيات الذكاء الإصطناعي.
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر شخصاً من ذوي الإحتياجات الخاصة وهو يقود كرسيًا متحركًا بشكل خطير على طريق مزدحم في مدينة نيتيروي البرازيلية، ما أثار قلق السائقين والمشاة.