شاهد: أول فيديو لمطلق النار على المتحف اليهودي بواشنطن

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
يسيطر على لبنان طقس ربيعيّ ومستقرّ ودافئ اليوم وفي الايام المقبلة مع ارتفاع بدرجات الحرارة. يليه طقس حارّ يومَي الأحد والاثنين تتخطى فيه الحرارة عتبة الـ٣٠ درجة نتيجة كتل حارة تؤثر على المنطقة وتنكفئ منتصف الاسبوع المقبل.
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مشهداً صادماً من منطقة أبي سمراء – طرابلس، يُظهر لحظة سقوط طالب من باص مدرسي أثناء نزوله، وكاد أن يُدهس تحت عجلاته لولا العناية الإلهية وتدخل بعض المواطنين في اللحظة الأخيرة.الواقعة حصلت عند مفرق الإخوة، حيث سقط الطالب في مشهد مروّع أمام المارة، ما أثار موجة إستنكار واسعة ومخاوف جدية حول إجراءات السلامة المتّبعة في نقل الطلاب.
نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيديو مركب عقب سلسلة تصريحات أدلى بها نجم الروك بروس سبرينغستين والتي إنتقد فيها ترامب وسياسات إدارته، واصفًا إيّاه بـ "غير لائق" للمنصب.وقال سبرينغستين في بداية حفل موسيقي في مانشستر، شمال إنكلترا، الأربعاء: "في وطني، أميركا التي أحبها، أميركا التي كتبت عنها، والتي كانت منارة أمل وحرية لمدة 250 عامًا، تقع حاليًا في أيدي إدارة فاسدة وغير كفؤة وخائنة".