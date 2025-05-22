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شاهد: أول فيديو لمطلق النار على المتحف اليهودي بواشنطن
شاهد: أول فيديو لمطلق النار على المتحف اليهودي بواشنطن
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شاهد: أول فيديو لمطلق النار على المتحف اليهودي بواشنطن

منوعات

2025-05-22 | 00:42
شاهد: أول فيديو لمطلق النار على المتحف اليهودي بواشنطن
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Aljadeed
شاهد: أول فيديو لمطلق النار على المتحف اليهودي بواشنطن

بعد مقتل موظفين من السفارة الإسرائيلية كانا يشاركان ضمن فعالية في المتحف اليهودي بواشنطن، ألقي القبض على المهاجم، لتكشف الشرطة لاحقا أنه يدعى الياس رودريغز.
فيما تداولت منصات إعلامية على منصة "إكس" فيديو قيل إنه للمهاجم وهو يصرخ "فلسطين حرة" لحظة إلقاء القبض عليه.
وكانت شرطة العاصمة الأميركية كشفت في وقت سابق اليوم الخميس أن رودريغز يبلغ من العمر 30 عاماً، ويتحدر من شيكاغو، مضيفة أنه هتف بعد اعتقاله "فلسطين حرة".

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