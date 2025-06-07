إصابات خطيرة بين الأطفال بسبب "القلعة النطاطة" (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
إحتراق أحد المطاعم في منطقة كورنيش المزرعة ببيروت.
ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة منطقة أتاكاما شمالي تشيلي، أمس الجمعة، ولحسن الحظ لم الزلزال يسفر عن وقوع إصابات، لكنه أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 20 ألف شخص، وتدمير النوافذ والجدران في مدينة كوبيابو شمالي العاصمة سانتياغو.
يتأثّر لبنان بطقس ربيعيّ حارّ مع استقرار بدرجات الحرارة حول معدلاتها الموسمية، وارتفاع الرطوبة السطحية.