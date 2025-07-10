دراسة علمية: وسائل المساعدة على السمع تقلل الشعور بالوحدة

غير أن دراسة حديثة نشرتها الدورية العلمية JAMA Otolaryngology-Head and Neck Surgery المتخصصة في جراحات الأنف والأذن والحنجرة والرقبة أثبتت أن وسائل المساعدة على السمع تساعد في تحسين الانخراط الاجتماعي وتقلل الشعور بالعزلة أو .

واستندت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من الأميركية، على نتائج 65 ورقة بحثية شملت قرابة 6 آلاف شخص، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

في السياق، قالت أخصائية أمراض الأنف والأذن والحنجرة جانيت تشوي من كلية طب كيك التابعة لجامعة جنوب كاليفورنيا: "لقد وجدنا أن البالغين الذين يعانون من ضعف السمع ويستخدمون وسائل مساعدة هم أكثر انخراطاً في المجتمع، كما يتراجع لديهم الشعور بالعزلة مقارنة بمن لا يستخدمون هذه الأجهزة".

كما أضافت تشوي في تصريحات للموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية، أن "هذه النتائج تشير إلى أن أجهزة المساعدة على السمع تقلل الانعزال الاجتماعي والآثار الصحية التي قد تنتج عن عدم علاج حالات الصمم وضعف السمع".