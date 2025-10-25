الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ادّعت أنها مخطوفة.. لتبتز عائلتها!
ادّعت أنها مخطوفة.. لتبتز عائلتها!
A-
A+

ادّعت أنها مخطوفة.. لتبتز عائلتها!

منوعات

2025-10-25 | 06:38
ادّعت أنها مخطوفة.. لتبتز عائلتها!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
ادّعت أنها مخطوفة.. لتبتز عائلتها!

في واقعة وصفت بـ"الغريبة"، أقدمت شابة من ريف مصياف في سوريا، على اختلاق قصة اختطافها بهدف ابتزاز عائلتها ماديا، قبل أن تكشف التحقيقات الأمنية حقيقة ما جرى وتطيح بالمخطط.

وقال مدير المديرية، العميد إبراهيم المواس، إن "الجهات المختصة باشرت التحقيق فور تلقي بلاغ عن فقدان الاتصال بالمواطنة (ش.ص) من قرية دير شميل عقب عودتها من عملها، حيث شملت التحريات مراجعة كاميرات المراقبة واستجواب الشهود وجمع المعلومات حول خط سيرها".

وأضاف المواس أن "نتائج التحقيقات لم تظهر أي مؤشرات على وقوع حادثة خطف، ما دفع الوحدات المعنية لتكثيف البحث، ليتم لاحقا تحديد مكان تواجد الشابة في أحد المنازل على أطراف مدينة مصياف، برفقة شخصين".

وبناء على إذن من النيابة العامة، جرى توقيف المتورطين، وضبطت بحوزتهم مواد مخدرة وسلاحا فرديا.

وأظهرت التحقيقات أن "الشابة اتفقت مع الشخصين على اختلاق حادثة خطف وهمية بهدف الاحتيال المالي على ذويها".

وأكد مدير الأمن الداخلي أن "جميع الموقوفين أحيلوا إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية وفقا للأنظمة النافذة".
 
 
 

اقرأ ايضا في منوعات

عشرات الملايين من السرطانات الحمراء تهاجر (فيديو)
2025-10-24

عشرات الملايين من السرطانات الحمراء تهاجر (فيديو)

في كل عام، تهاجر ملايين السرطانات الحمراء في جزيرة الكريسماس الأسترالية إلى المحيط الهندي. وتزحف فوق جسر خاص بها تم بناؤه لمساعدتها على عبور الطريق بأمان.

2025-10-24

عشرات الملايين من السرطانات الحمراء تهاجر (فيديو)

في كل عام، تهاجر ملايين السرطانات الحمراء في جزيرة الكريسماس الأسترالية إلى المحيط الهندي. وتزحف فوق جسر خاص بها تم بناؤه لمساعدتها على عبور الطريق بأمان.

H2.. روبوت راقص
2025-10-24

H2.. روبوت راقص

كشفت شركة Unitree الصينية عن أحدث نسخ روبوتها البشري H2، الذي لفت الأنظار بأدائه الراقص المذهل بدلاً من العروض القتالية المعتادة.
أظهر الفيديو الترويجي الذي نشرته الشركة الروبوت وهو يؤدي حركات راقصة أنيقة أشبه بعرض مسرحي على خشبة برودواي، في خطوة تمثل تحولاً لافتاً في صورة الروبوتات التي اعتدنا رؤيتها في وضعيات قتال أو تدريب بدني قاسٍ.

2025-10-24

H2.. روبوت راقص

كشفت شركة Unitree الصينية عن أحدث نسخ روبوتها البشري H2، الذي لفت الأنظار بأدائه الراقص المذهل بدلاً من العروض القتالية المعتادة.
أظهر الفيديو الترويجي الذي نشرته الشركة الروبوت وهو يؤدي حركات راقصة أنيقة أشبه بعرض مسرحي على خشبة برودواي، في خطوة تمثل تحولاً لافتاً في صورة الروبوتات التي اعتدنا رؤيتها في وضعيات قتال أو تدريب بدني قاسٍ.

تحطم طائرة بعد لحظات من اقلاعها (شاهد الفيديو)
Play
2025-10-22

تحطم طائرة بعد لحظات من اقلاعها (شاهد الفيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول لحظة تحطّم طائرة صغيرة بعد لحظات من إقلاعها في فنزويلا، ما أدى إلى مقتل شخصين كانا طيّارين.

2025-10-22

تحطم طائرة بعد لحظات من اقلاعها (شاهد الفيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول لحظة تحطّم طائرة صغيرة بعد لحظات من إقلاعها في فنزويلا، ما أدى إلى مقتل شخصين كانا طيّارين.

اخترنا لك
عشرات الملايين من السرطانات الحمراء تهاجر (فيديو)
2025-10-24
H2.. روبوت راقص
2025-10-24
تحطم طائرة بعد لحظات من اقلاعها (شاهد الفيديو)
2025-10-22
فيديو Ai أبكى الملايين.. قصة "أب" في غزة (شاهد)
2025-10-22

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025