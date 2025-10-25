ادّعت أنها مخطوفة.. لتبتز عائلتها!

المديرية، العميد إبراهيم المواس، إن "الجهات المختصة باشرت التحقيق فور تلقي بلاغ عن فقدان الاتصال بالمواطنة (ش.ص) من قرية دير شميل عقب عودتها من عملها، حيث شملت التحريات مراجعة كاميرات المراقبة واستجواب الشهود وجمع المعلومات حول خط سيرها".وأضاف المواس أن "نتائج التحقيقات لم تظهر أي مؤشرات على وقوع حادثة خطف، ما دفع الوحدات المعنية لتكثيف البحث، ليتم لاحقا تحديد مكان تواجد الشابة في أحد المنازل على أطراف مدينة مصياف، برفقة شخصين".وبناء على إذن من ، جرى توقيف المتورطين، وضبطت بحوزتهم مواد مخدرة وسلاحا فرديا.وأظهرت التحقيقات أن "الشابة اتفقت مع الشخصين على اختلاق حادثة خطف وهمية بهدف الاحتيال المالي على ذويها".وأكد الداخلي أن "جميع الموقوفين أحيلوا إلى المختص لاستكمال الإجراءات القانونية وفقا للأنظمة النافذة".