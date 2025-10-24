عشرات الملايين من السرطانات الحمراء تهاجر (فيديو)

الأخبار
فن و منوعات

2025-10-24 | 05:45
في كل عام، تهاجر ملايين السرطانات الحمراء في جزيرة الكريسماس الأسترالية إلى المحيط الهندي. وتزحف فوق جسر خاص بها تم بناؤه لمساعدتها على عبور الطريق بأمان.


