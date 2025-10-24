عشرات الملايين من السرطانات الحمراء تهاجر (فيديو)

كشفت شركة Unitree الصينية عن أحدث نسخ روبوتها البشري H2، الذي لفت الأنظار بأدائه الراقص المذهل بدلاً من العروض القتالية المعتادة.

أظهر الفيديو الترويجي الذي نشرته الشركة الروبوت وهو يؤدي حركات راقصة أنيقة أشبه بعرض مسرحي على خشبة برودواي، في خطوة تمثل تحولاً لافتاً في صورة الروبوتات التي اعتدنا رؤيتها في وضعيات قتال أو تدريب بدني قاسٍ.

