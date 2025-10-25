مشهد نادر.. أسد بشعر متجعد (شاهد الصور)

View this post on Instagram
تُقيم النيبال مهرجاناً تكريمياً للكلاب، يستمر لـ 5 أيام، وذلك لولائهم ورفقتهم للبشر.
في واقعة وصفت بـ"الغريبة"، أقدمت شابة من ريف مصياف في سوريا، على اختلاق قصة اختطافها بهدف ابتزاز عائلتها ماديا، قبل أن تكشف التحقيقات الأمنية حقيقة ما جرى وتطيح بالمخطط.
في كل عام، تهاجر ملايين السرطانات الحمراء في جزيرة الكريسماس الأسترالية إلى المحيط الهندي. وتزحف فوق جسر خاص بها تم بناؤه لمساعدتها على عبور الطريق بأمان.