مشهد نادر.. أسد بشعر متجعد (شاهد الصور)
مشهد نادر.. أسد بشعر متجعد (شاهد الصور)
مشهد نادر.. أسد بشعر متجعد (شاهد الصور)

منوعات

2025-10-25 | 11:23
مشهد نادر.. أسد بشعر متجعد (شاهد الصور)
Aljadeed
مشهد نادر.. أسد بشعر متجعد (شاهد الصور)

التقط مصور للحياة البرية صورة لأسد ذكر بشعر مجعد.

ويُرجّح أن تكون هذه التموجات الضيقة ناتجة عن مزيج من العوامل الوراثية والرطوبة، بالإضافة إلى شعر مبلل بالمطر يجف في الريح، مما يُعطيه مظهرًا "منتعشًا" لا تراه عادةً في البرية. يختلف شعر ذكور الأسود اختلافًا كبيرًا في اللون والملمس، وتلعب عوامل مثل العمر والمناخ والصحة دورًا في ذلك. وقد صادف أن هذا الأسد يتمتع بشعر رائع.

