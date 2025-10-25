مشهد نادر.. أسد بشعر متجعد (شاهد الصور)

ويُرجّح أن تكون هذه التموجات الضيقة ناتجة عن مزيج من العوامل الوراثية والرطوبة، بالإضافة إلى شعر مبلل بالمطر يجف في الريح، مما يُعطيه مظهرًا "منتعشًا" لا تراه عادةً في البرية. يختلف شعر ذكور الأسود اختلافًا كبيرًا في اللون والملمس، وتلعب عوامل مثل العمر والمناخ والصحة دورًا في ذلك. وقد صادف أن هذا يتمتع بشعر رائع.