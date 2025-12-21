جيش من الروبوتات (فيديو)

View this post on Instagram
أفادت وكالة "رويترز" أن الصين نجحت في بناء أول آلة طباعة حجرية بالأشعة فوق البنفسجية، والتي حرمتها منها الولايات المتحدة عبر سلسلة من عمليات التقييد على الموردين.تمكن علماء صينيون، من بناء ما سعت واشنطن لسنوات لمنعه، وهو نموذج أولي لآلة قادرة على إنتاج رقائق أشباه الموصلات المتطورة التي تشغل الذكاء الاصطناعي والهواتف الذكية والأسلحة التي تعد أساسية للهيمنة العسكرية الغربية.
مسيّرات تحت الأرض
أظهر مقطع فيديو متداول في مطار كيندو بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث اضطر ركاب رحلة تابعة لشركة طيران الكونغو إلى القفز من طائرة بوينغ 737 لعدم وجود سلالم متاحة.