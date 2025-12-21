الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"

مسيّرات تحت الأرض (فيديو)
مسيّرات تحت الأرض (فيديو)
مسيّرات تحت الأرض (فيديو)

منوعات

2025-12-21 | 09:20
مسيّرات تحت الأرض (فيديو)
مسيّرات تحت الأرض

مسيّرات تحت الأرض

جيش من الروبوتات (فيديو)
Play
10:33

جيش من الروبوتات (فيديو)

جيش من الروبوتات

10:33

جيش من الروبوتات (فيديو)

جيش من الروبوتات

رغم المنع… الصين تتفوّق على أميركا باختراع سيقلب الموازين
09:46

رغم المنع… الصين تتفوّق على أميركا باختراع سيقلب الموازين

أفادت وكالة "رويترز" أن الصين نجحت في بناء أول آلة طباعة حجرية بالأشعة فوق البنفسجية، والتي حرمتها منها الولايات المتحدة عبر سلسلة من عمليات التقييد على الموردين.

تمكن علماء صينيون، من بناء ما سعت واشنطن لسنوات لمنعه، وهو نموذج أولي لآلة قادرة على إنتاج رقائق أشباه الموصلات المتطورة التي تشغل الذكاء الاصطناعي والهواتف الذكية والأسلحة التي تعد أساسية للهيمنة العسكرية الغربية.

09:46

رغم المنع… الصين تتفوّق على أميركا باختراع سيقلب الموازين

أفادت وكالة "رويترز" أن الصين نجحت في بناء أول آلة طباعة حجرية بالأشعة فوق البنفسجية، والتي حرمتها منها الولايات المتحدة عبر سلسلة من عمليات التقييد على الموردين.

تمكن علماء صينيون، من بناء ما سعت واشنطن لسنوات لمنعه، وهو نموذج أولي لآلة قادرة على إنتاج رقائق أشباه الموصلات المتطورة التي تشغل الذكاء الاصطناعي والهواتف الذكية والأسلحة التي تعد أساسية للهيمنة العسكرية الغربية.

لم يعثروا على السلم.. فقفزوا من الطائرة (فيديو)
2025-12-20

لم يعثروا على السلم.. فقفزوا من الطائرة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول في مطار كيندو بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث اضطر ركاب رحلة تابعة لشركة طيران الكونغو إلى القفز من طائرة بوينغ 737 لعدم وجود سلالم متاحة.

2025-12-20

لم يعثروا على السلم.. فقفزوا من الطائرة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول في مطار كيندو بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث اضطر ركاب رحلة تابعة لشركة طيران الكونغو إلى القفز من طائرة بوينغ 737 لعدم وجود سلالم متاحة.

جيش من الروبوتات (فيديو)
10:33
رغم المنع… الصين تتفوّق على أميركا باختراع سيقلب الموازين
09:46
لم يعثروا على السلم.. فقفزوا من الطائرة (فيديو)
2025-12-20
الأمطار تغرق شوارع الشارقة (فيديو)
2025-12-19

