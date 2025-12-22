أمطار أم شمس؟ إليكم طقس جمعة العيد

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانًا شمال البلاد.
الثلاثاء: غائم جزئيًا مع انخفاض سريع
في الحرارة وتشكل الضباب وهطول أمطار خفيفة متفرقة.
الأربعاء: غائم جزئيًا إلى قليل الغيوم مع درجات حرارة تعود إلى معدلاتها الموسمية، يتحول ليلاً إلى غائم بسحب مرتفعة.
الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع ارتفاع طفيف إضافي في الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.
تفاصيل إضافية:
الحرارة: الساحل 13–19°، الجبال 4–12°، الداخل 4–14°.
الرياح: شمالية نهارًا إلى شرقية ليلًا، ناشطة محليًا بسرعة 10–35 كم/س، تشتد شمال البلاد إلى نحو 55 كم/س.
الرطوبة على الساحل: 45–60٪.
البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 22°.
الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.
شروق الشمس
: 6:39 صباحًا | غروب الشمس
: 16:34 مساءً.