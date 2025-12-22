أمطار أم شمس؟ إليكم طقس جمعة العيد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية أن يكون الطقس غدًا قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارًا الظهر، حيث يتحول الطقس إلى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة وتشكل الضباب على المرتفعات، مع أجواء مهيأة لهطول أمطار خفيفة متفرقة.



وجاء في النشرة أن الطقس سيستقر نسبيًا في والحوض الشرقي للمتوسط، مع أجواء باردة ليلاً، خصوصًا في الداخل وفوق الجبال، مع بعض التقلبات المحلية اعتبارًا من بعد ظهر الثلاثاء.