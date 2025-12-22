من ساحة الحرب إلى شوارع العيد (فيديو)

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارًا من بعد الظهر، حيث يتحول الطقس إلى غائم مع انخفاض سريع في درجات الحرارة وتشكل الضباب على المرتفعات، مع أجواء مهيأة لهطول أمطار خفيفة متفرقة.



وجاء في النشرة أن الطقس سيستقر نسبيًا في لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع أجواء باردة ليلاً، خصوصًا في الداخل وفوق الجبال، مع بعض التقلبات المحلية اعتبارًا من بعد ظهر الثلاثاء.