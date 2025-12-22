الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"

من ساحة الحرب إلى شوارع العيد (فيديو)
من ساحة الحرب إلى شوارع العيد (فيديو)
من ساحة الحرب إلى شوارع العيد (فيديو)

منوعات

2025-12-22 | 04:02
من ساحة الحرب إلى شوارع العيد (فيديو)
من ساحة الحرب إلى شوارع العيد (فيديو)

أطلقت بولندا دبابة ليوبارد مزينة بأضواء عيد الميلاد، في خطوة احتفالية مميزة بمناسبة الأعياد، حيث تجولت الدبابة في شوارع العاصمة وسط أجواء ميلادية.

سانتا يتدلى في الهواء (فيديو)
06:34

سانتا يتدلى في الهواء (فيديو)

في مدينة غواتيمالا، ظهر رجل إطفاء مرتديًّا زيّ سانتا كلوز وهو ينزل على حبل من أحد الجسور، ليقوم بتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال.

06:34

سانتا يتدلى في الهواء (فيديو)

في مدينة غواتيمالا، ظهر رجل إطفاء مرتديًّا زيّ سانتا كلوز وهو ينزل على حبل من أحد الجسور، ليقوم بتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال.

أمطار أم شمس؟ إليكم طقس جمعة العيد
02:47

أمطار أم شمس؟ إليكم طقس جمعة العيد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارًا من بعد الظهر، حيث يتحول الطقس إلى غائم مع انخفاض سريع في درجات الحرارة وتشكل الضباب على المرتفعات، مع أجواء مهيأة لهطول أمطار خفيفة متفرقة.

وجاء في النشرة أن الطقس سيستقر نسبيًا في لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع أجواء باردة ليلاً، خصوصًا في الداخل وفوق الجبال، مع بعض التقلبات المحلية اعتبارًا من بعد ظهر الثلاثاء.

02:47

أمطار أم شمس؟ إليكم طقس جمعة العيد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارًا من بعد الظهر، حيث يتحول الطقس إلى غائم مع انخفاض سريع في درجات الحرارة وتشكل الضباب على المرتفعات، مع أجواء مهيأة لهطول أمطار خفيفة متفرقة.

وجاء في النشرة أن الطقس سيستقر نسبيًا في لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع أجواء باردة ليلاً، خصوصًا في الداخل وفوق الجبال، مع بعض التقلبات المحلية اعتبارًا من بعد ظهر الثلاثاء.

قفزة صاروخية للذهب
01:44

قفزة صاروخية للذهب

بلغ سعر الذهب 4383 دولارا و76 سنتا للأونصة، ليحطم بذلك المستوى القياسي الذي حققه في تشرين الأول/أكتوبر، مع توقع المستثمرين أن يواصل الاحتياطي الفدرالي الأميركي خفض معدلات الفائدة خلال السنة المقبلة.

01:44

قفزة صاروخية للذهب

بلغ سعر الذهب 4383 دولارا و76 سنتا للأونصة، ليحطم بذلك المستوى القياسي الذي حققه في تشرين الأول/أكتوبر، مع توقع المستثمرين أن يواصل الاحتياطي الفدرالي الأميركي خفض معدلات الفائدة خلال السنة المقبلة.

سانتا يتدلى في الهواء (فيديو)
06:34
أمطار أم شمس؟ إليكم طقس جمعة العيد
02:47
قفزة صاروخية للذهب
01:44
جيش من الروبوتات (فيديو)
10:33

