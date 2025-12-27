الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
في عكار.. صاعقة تقطع رؤوس أغنام! (فيديو)
في عكار.. صاعقة تقطع رؤوس أغنام! (فيديو)
A-
A+

في عكار.. صاعقة تقطع رؤوس أغنام! (فيديو)

منوعات

2025-12-27 | 10:42
في عكار.. صاعقة تقطع رؤوس أغنام! (فيديو)
العودة الى الأعلى
Aljadeed
في عكار.. صاعقة تقطع رؤوس أغنام! (فيديو)

أفاد مراسل الجديد، بأن "الصاعقة التي ضربت البيرة - عكار، قضت على ثلاثة من رؤوس الاغنام لصاحبهم المزارع وهبي الخضر" وفي التفاصيل، الصاعقة ضربت الاغنام مباشرة وقطعت رؤوسهم الجدير بالذكر، أن عدة صواعق ضربت المنطقة، وأوقعت أضراراً مادية.

اقرأ ايضا في منوعات

لسعة نحلة.. على الوجه مباشرة! (فيديو)
Play
2025-12-26

لسعة نحلة.. على الوجه مباشرة! (فيديو)

وثق أحد النحالين في بلدة كفرنبرج - الشوف لحظة تعرضه للسعة نحلة أثناء تصوير فيديو، لكن اللافت كان ردة الفعل، وقد حظي النحال بإشادة واسعة في التعليقات.

2025-12-26

لسعة نحلة.. على الوجه مباشرة! (فيديو)

وثق أحد النحالين في بلدة كفرنبرج - الشوف لحظة تعرضه للسعة نحلة أثناء تصوير فيديو، لكن اللافت كان ردة الفعل، وقد حظي النحال بإشادة واسعة في التعليقات.

تصدي بطولي لسقوط من الطابق الثالث - شاهد الفيديو
Play
2025-12-26

تصدي بطولي لسقوط من الطابق الثالث - شاهد الفيديو

أُصيب رجل أمن أثناء محاولته منع سقوط معتمر من الأدوار العلوية في المسجد الحرام.

وأكدت القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام نقل الطرفين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة الإجراءات النظامية.

2025-12-26

تصدي بطولي لسقوط من الطابق الثالث - شاهد الفيديو

أُصيب رجل أمن أثناء محاولته منع سقوط معتمر من الأدوار العلوية في المسجد الحرام.

وأكدت القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام نقل الطرفين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة الإجراءات النظامية.

حلم ترامب مُهدد!
Play
2025-12-25

حلم ترامب مُهدد!

تمثل سلسلة الأعطال التي واجهت تجارب شركة "سبيس إكس" التابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، حجر عثر على طريق طموح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الوصول إلى القمر.

2025-12-25

حلم ترامب مُهدد!

تمثل سلسلة الأعطال التي واجهت تجارب شركة "سبيس إكس" التابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، حجر عثر على طريق طموح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الوصول إلى القمر.

اخترنا لك
لسعة نحلة.. على الوجه مباشرة! (فيديو)
2025-12-26
تصدي بطولي لسقوط من الطابق الثالث - شاهد الفيديو
2025-12-26
حلم ترامب مُهدد!
2025-12-25
في الحازمية.. بابا نويل يفاجئ السيارات! (فيديو)
2025-12-25

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025