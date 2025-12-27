في عكار.. صاعقة تقطع رؤوس أغنام! (فيديو)

أفاد مراسل الجديد، بأن "الصاعقة التي ضربت البيرة - ، قضت على ثلاثة من رؤوس الاغنام لصاحبهم المزارع الخضر" وفي التفاصيل، الصاعقة ضربت الاغنام مباشرة وقطعت رؤوسهم الجدير بالذكر، أن عدة صواعق ضربت المنطقة، وأوقعت أضراراً مادية.

