بالفيديو: لقطة صاعقة!

أفاد مراسل الجديد، بأن "الصاعقة التي ضربت البيرة - عكار، قضت على ثلاثة من رؤوس الاغنام لصاحبهم المزارع وهبي الخضر" وفي التفاصيل، الصاعقة ضربت الاغنام مباشرة وقطعت رؤوسهم الجدير بالذكر، أن عدة صواعق ضربت المنطقة، وأوقعت أضراراً مادية.

