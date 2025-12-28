بالفيديو: لقطة صاعقة!

View this post on Instagram
أفاد مراسل الجديد، بأن "الصاعقة التي ضربت البيرة - عكار، قضت على ثلاثة من رؤوس الاغنام لصاحبهم المزارع وهبي الخضر" وفي التفاصيل، الصاعقة ضربت الاغنام مباشرة وقطعت رؤوسهم الجدير بالذكر، أن عدة صواعق ضربت المنطقة، وأوقعت أضراراً مادية.
وثق أحد النحالين في بلدة كفرنبرج - الشوف لحظة تعرضه للسعة نحلة أثناء تصوير فيديو، لكن اللافت كان ردة الفعل، وقد حظي النحال بإشادة واسعة في التعليقات.
أُصيب رجل أمن أثناء محاولته منع سقوط معتمر من الأدوار العلوية في المسجد الحرام.وأكدت القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام نقل الطرفين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة الإجراءات النظامية.