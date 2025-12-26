لسعة نحلة.. على الوجه مباشرة! (فيديو)

View this post on Instagram
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
أُصيب رجل أمن أثناء محاولته منع سقوط معتمر من الأدوار العلوية في المسجد الحرام.وأكدت القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام نقل الطرفين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة الإجراءات النظامية.
تمثل سلسلة الأعطال التي واجهت تجارب شركة "سبيس إكس" التابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، حجر عثر على طريق طموح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الوصول إلى القمر.
في الحازمية.. بابا نويل يفاجئ السيارات!