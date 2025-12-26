لسعة نحلة.. على الوجه مباشرة! (فيديو)

وثق أحد النحالين في بلدة كفرنبرج - لحظة تعرضه للسعة أثناء تصوير فيديو، لكن اللافت كان ردة الفعل، وقد حظي النحال بإشادة في التعليقات.

