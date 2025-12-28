"هيلو كيتي" ليست قطة.. تصريح مفاجئ من الشركة المالكة

وجاء الكشف على لسان إحدى مسؤولي الشركة، التي أوضحت أن "هيلو كيتي
" هي في الحقيقة طفلة صغيرة من لندن
، بحسب ما نقل موقع "دايلي ميل"، ما وضع جمهور الشخصية الأيقونية أمام حقيقة غير متوقعة.
وتعود ولادة شخصية "هيلو كيتي" إلى عام 1974، حين ابتكرتها المصممة اليابانية يوكو
شيميزو، قبل أن تتولى يوكو ياماغوتشي تطوير تصميمها لاحقًا، لتتحول مع مرور السنوات إلى واحدة من أشهر الشخصيات الكرتونية في العالم
، والمملوكة لشركة "سانريو".
ويُعرف الاسم الحقيقي لهيلو كيتي بـ"كيتي وايت"، واشتهرت بملامحها البسيطة ووجهها اللطيف
والفيونكة الحمراء على أذنها اليمنى، إضافة إلى أنفها الأصفر. وظهرت الشخصية للمرة الأولى في سبعينيات القرن الماضي على محفظة نقود صغيرة، قبل أن تتحول إلى ظاهرة عالمية تخطّت حدود اليابان
.