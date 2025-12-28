الأخبار
"هيلو كيتي" ليست قطة.. تصريح مفاجئ من الشركة المالكة
"هيلو كيتي" ليست قطة.. تصريح مفاجئ من الشركة المالكة
"هيلو كيتي" ليست قطة.. تصريح مفاجئ من الشركة المالكة

2025-12-28 | 09:52
"هيلو كيتي" ليست قطة.. تصريح مفاجئ من الشركة المالكة
أثار تصريح رسمي صادر عن شركة "سانريو" اليابانية، المالكة لشخصية "هيلو كيتي"، موجة من الجدل والدهشة بين محبّي الشخصية حول العالم، بعدما كشف أن "هيلو كيتي" ليست في الواقع قطة كما يعتقد الملايين.

وجاء الكشف على لسان إحدى مسؤولي الشركة، التي أوضحت أن "هيلو كيتي" هي في الحقيقة طفلة صغيرة من لندن، بحسب ما نقل موقع "دايلي ميل"، ما وضع جمهور الشخصية الأيقونية أمام حقيقة غير متوقعة.

وتعود ولادة شخصية "هيلو كيتي" إلى عام 1974، حين ابتكرتها المصممة اليابانية يوكو شيميزو، قبل أن تتولى يوكو ياماغوتشي تطوير تصميمها لاحقًا، لتتحول مع مرور السنوات إلى واحدة من أشهر الشخصيات الكرتونية في العالم، والمملوكة لشركة "سانريو".

ويُعرف الاسم الحقيقي لهيلو كيتي بـ"كيتي وايت"، واشتهرت بملامحها البسيطة ووجهها اللطيف والفيونكة الحمراء على أذنها اليمنى، إضافة إلى أنفها الأصفر. وظهرت الشخصية للمرة الأولى في سبعينيات القرن الماضي على محفظة نقود صغيرة، قبل أن تتحول إلى ظاهرة عالمية تخطّت حدود اليابان.

