الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
إبنة الرئيس بري تسلم اوراق اعتمادها سفيرة في المملكة المتحدة (فيديو)
إبنة الرئيس بري تسلم اوراق اعتمادها سفيرة في المملكة المتحدة (فيديو)
A-
A+

إبنة الرئيس بري تسلم اوراق اعتمادها سفيرة في المملكة المتحدة (فيديو)

منوعات

2026-01-30 | 15:39
إبنة الرئيس بري تسلم اوراق اعتمادها سفيرة في المملكة المتحدة (فيديو)
العودة الى الأعلى
Aljadeed
إبنة الرئيس بري تسلم اوراق اعتمادها سفيرة في المملكة المتحدة (فيديو)

قدمت سفيرة لبنان لدى المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية فرح بري، ابنة رئيس مجلس النواب نبيه بري، أوراق اعتمادها إلى الملك تشارلز الثالث، في حفل رسمي أقيم في قصر سانت جيمس.

اقرأ ايضا في منوعات

خاص الجديد - شكران مرتجى تودع الراحله هدى شعراوي بكلمات مؤثرة
08:39

خاص الجديد - شكران مرتجى تودع الراحله هدى شعراوي بكلمات مؤثرة

شكل خبر رحيل الفنانة القديرة هدى شعراوي صدمة كبيرة هزت الوسط الفني في سوريا والعالم العربي وأدخلت زملاءها ومحبيها في حالة من الذهول والانكسار من التفاصيل المأساوية التي رافقت رحيلها.

08:39

خاص الجديد - شكران مرتجى تودع الراحله هدى شعراوي بكلمات مؤثرة

شكل خبر رحيل الفنانة القديرة هدى شعراوي صدمة كبيرة هزت الوسط الفني في سوريا والعالم العربي وأدخلت زملاءها ومحبيها في حالة من الذهول والانكسار من التفاصيل المأساوية التي رافقت رحيلها.

خاص الجديد – وفاء موصللي ترثي الراحلة هدى شعراوي بكلمات مؤثرة وتبكي
2026-01-30

خاص الجديد – وفاء موصللي ترثي الراحلة هدى شعراوي بكلمات مؤثرة وتبكي

في حديثٍ خاصٍّ ومؤثّر لـ "تلفزيون الجديد"مع مراسلنا من سوريا عمار البري، نعت الفنانة القديرة وفاء موصللي زميلتها الراحلة هدى شعراوي بكلمات يملؤها الانكسار والتأثر الشديد.

2026-01-30

خاص الجديد – وفاء موصللي ترثي الراحلة هدى شعراوي بكلمات مؤثرة وتبكي

في حديثٍ خاصٍّ ومؤثّر لـ "تلفزيون الجديد"مع مراسلنا من سوريا عمار البري، نعت الفنانة القديرة وفاء موصللي زميلتها الراحلة هدى شعراوي بكلمات يملؤها الانكسار والتأثر الشديد.

أيمن زيدان يودع الممثلة هدى شعراوي بكلمات مؤثرة
2026-01-30

أيمن زيدان يودع الممثلة هدى شعراوي بكلمات مؤثرة

خيّم الحزن على الوسط الفني السوري بعد إعلان رحيل الفنانة القديرة هدى شعراوي، حيث سارع زملاؤها ومحبوها إلى تقديم واجب العزاء بكلمات ملؤها الأسى.

2026-01-30

أيمن زيدان يودع الممثلة هدى شعراوي بكلمات مؤثرة

خيّم الحزن على الوسط الفني السوري بعد إعلان رحيل الفنانة القديرة هدى شعراوي، حيث سارع زملاؤها ومحبوها إلى تقديم واجب العزاء بكلمات ملؤها الأسى.

اخترنا لك
خاص الجديد - شكران مرتجى تودع الراحله هدى شعراوي بكلمات مؤثرة
08:39
خاص الجديد – وفاء موصللي ترثي الراحلة هدى شعراوي بكلمات مؤثرة وتبكي
2026-01-30
أيمن زيدان يودع الممثلة هدى شعراوي بكلمات مؤثرة
2026-01-30
اعتقال قاتلة "هدى الشعرواي".. بيان للداخلية السورية!
2026-01-30

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026