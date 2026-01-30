إبنة الرئيس بري تسلم اوراق اعتمادها سفيرة في المملكة المتحدة (فيديو)

View this post on Instagram
شكل خبر رحيل الفنانة القديرة هدى شعراوي صدمة كبيرة هزت الوسط الفني في سوريا والعالم العربي وأدخلت زملاءها ومحبيها في حالة من الذهول والانكسار من التفاصيل المأساوية التي رافقت رحيلها.
في حديثٍ خاصٍّ ومؤثّر لـ "تلفزيون الجديد"مع مراسلنا من سوريا عمار البري، نعت الفنانة القديرة وفاء موصللي زميلتها الراحلة هدى شعراوي بكلمات يملؤها الانكسار والتأثر الشديد.
خيّم الحزن على الوسط الفني السوري بعد إعلان رحيل الفنانة القديرة هدى شعراوي، حيث سارع زملاؤها ومحبوها إلى تقديم واجب العزاء بكلمات ملؤها الأسى.