زينب فياض ابنة هيفاء وهبي نسخة عن والدتها في احدث ظهور

نشرت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مجموعة جديدة على حسابها عبر انستغرام، من احدث جلسة تصوير لها، والتي طغى عليها الطابع العفوي.



وظهرت زينب في الفيديو وهي ترتدي فستانا قصيرا باللون الاسود، حيث تركت شعرها الاسود الطويل منسدلا على كتفيها، واعتمدت ماكياجا ناعما يليق بإطلالتها.

ولفتت زينب الانظار بجمالها ونعومتها، حيث تفاعل المتابعون بشكل كبير مع الصور معبرين عن حبهم لها ومبديين اعجابهم بإطلالتها، في حين لفت البعض الى الشبه الكبير بين زينب ووالدتها هيفاء وهبي، اذ قالوا إنها بدت نسخة طبق الاصل عنها في بعض اللقطات.