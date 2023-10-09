عمار شلق يفجع بوفاة أقرب الناس

تحدثت النجمة الكويتية روان بن حسين، عن إصابتها بمرض جلدي نادر اسمه "الذئبة الحمراء"، ومعاناتها من أعراضه منذ عامين، حيث أكدت أن حالتها تدهورت قبل 4 أشهر، وفشل الكثير من الأطباء في تشخصيه.

