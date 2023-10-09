عمار شلق يفجع بوفاة أقرب الناس

وفي التفاصيل، خسر الممثل عمار شلق والده المربي تاج الدين أحمد شلق، وقد نشر ورقة النعوة على صفحته الخاصة عبر انستغرام، ولا زال يتلقى التعازي عبرها من متابعيه ومحبيه.
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A post shared by ammarshalakofficial/عمّار شلق (@ammarshalak)
A post shared by ammarshalakofficial/عمّار شلق (@ammarshalak)
تعرضت الممثلة التركية هازال كايا، لهجوم قوي وموجة انتقادات واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وضعها علامة إعجاب على منشور يدعم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، على انستغرام.
تحدثت النجمة الكويتية روان بن حسين، عن إصابتها بمرض جلدي نادر اسمه "الذئبة الحمراء"، ومعاناتها من أعراضه منذ عامين، حيث أكدت أن حالتها تدهورت قبل 4 أشهر، وفشل الكثير من الأطباء في تشخصيه.
أحال نقيب المهن التمثيلية في مصر، الفنان أشرف زكي، كلًّا من الممثلة المصرية لقاء سويدان والممثل المصري ميدو عادل، لمجلس التأديب بسبب الأزمة التي نشبت بينهما في كواليس مسرحية "سيد درويش".