خطوبة جنة المقداد بطلة طيور الجنة تثير بلبلة بسبب صغر سنها

في التفاصيل، تم تداول منشور يعود إلى مصدر غير معروف يعلن عن خطبة جنى مقداد، وجاء فيه: "مبروك حبيبتي جنى مقداد"، وتم ذكر حسابها ووضع إيموجي يمثل خاتم الزواج.

وتفاعل الجمهور مع الخبر بكثافة، معبرين عن استغرابهم إذ لم تتجاوز الخامسة عشرة من عمرها ولا تزال في مرحلة التعليم. وقام بعض المستخدمين بالتعبير عن شكوكهم، حيث قالت إحدى المتابعات: "مستحيلل لسى صغيره"، وقالت أخرى: " ما شاء الله.. وانا بعدني اتابع ماما جابت بيبي".

تجدر الإشارة إلى أن عائلة رجل الأعمال خالد مقداد لم تؤكد هذه الأخبار عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي. وكان آخر منشور نشرته جنى يدعم القضية الفلسطينية.

كما أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها نشر شائعات حول خطبة الشابة الصغيرة، حيث سبق أن تم تداول أخبار تفيد بخطبتها في سن الثالثة عشرة.