فيديو جديد لـ احلام بعد سخريتها من التيكتوكر اللبنانية فاتيما: ايه مشخصنتها

لا زال اسم الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي يتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان سخرت مؤخرا من التيكتوكر اللبنانية فاتيما، في تغريدة على حسابها عبر منصة "اكس".



الجديد في الموضوع هو مقطع فيديو نشرته أحلام على حسابها عبر "سناب تشات"، ظهرت فيه وهي تغني: " "يسهر الليل ودموعه هميل"، مضيفة: "ويأكل تبوله"، في إشارة منها الى التيك توكر فاتيما.

هذا ونشرت أحلام لاحقا، تغريدة قالت فيها: "اي مشخصنتها حد عنده أي إعتراض لاسمح الله".

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع تغريدة أحلام، حيث انقسمت الآراء بين من وقف بصفها وأيدها من جهة، وبين من هاجمها معتبرا انه لا يجوز ان تسخر من أي حد او تتحدى شابة صغيرة من عمر أولادها.