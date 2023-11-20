مبلغ خيالي تقاضاه قيس الشيخ نجيب في مسلسل الخائن

ويتم تصوير المسلسل في تركيا ويتم دفع مبالغ كبيرة وأجور عالية للممثلين الذين يغيبون عن عائلاتهم لفترة طويلة، وحسب ما أشار موقع "الفن"، أنه تحدثت العديد من المصادر ان أجور الابطال الى ارتفاع مع كل عمل جديد يتم تقديمه.

وأشار موقع "الفن" أنه في وقت كان الممثل السوري قيس الشيخ نجيب قد تقاضى حسب المعلومات المتداولة مبلغ 400 ألف دولار عن مسلسل "ستيليتو" الذي كان من بطولة نسائية لا شك أنه حصل على مبلغ أعلى بكثير على دوره في مسلسل "الخائن" الذي يلعب فيه دور البطولة المطلقة الى جانب الممثلة سلافة معمار بالاشتراك مع االفنانة السورية مرام علي. وترجح المصادر "الفن" ان الاجور تراوحت بين نصف مليون دولار و 700 ألف من دون ذكر الرقم المحدد لكن مما لا شك فيه ان قيس الشيخ نجيب أصبح من الممثلين الاعلى أجراً.