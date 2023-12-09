خطوبة بيسان اسماعيل بشكل مفاجئ من محمود ماهر

في التفاصيل، نشرت بيسان صورتين جمعتاها مع محمود من حفل الخطوبة ظهرت فيهما وهي تحمل باقة من الورد، ورفع الثنائي يدهما في الصورة حتى يشاهد المتابعين خواتم الخطوبة.

واكتفت بيسان في تعليقها على الصور بوضع خاتم وقلب أحمر.

من جهة أخرى، قامت بيسان بمشاركة صورة مستخدمة خاصية القصص المصورة عبر انستغرام، وعلقت عليها "شوفوا البوست واستنوا بكرا فيديو على قناتي فيه كل التفاصيل".

وتفاعل المتابعون مع صور خطوبة بيسان بشكل كبير جدا، اذ حصدت ما يزيد من سبمئة الف اعجاب وعشرات الآلاف من التعليقات في اقل من اثنا عشر ساعة، حيث باركوا لها الخطوبة متمنيين لها ولمحمود دوام السعادة والوفيق.