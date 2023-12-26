مارتا حامد طليقة فائق حسن زوج اصالة تتعرض للهجوم بسبب تعليق

وفي التفاصيل، كتبت مارتا في تعليق على احد المنشورات: "الأدب لا يباع ولا يشترى، بل هو طابع في قلب كل من تربى، رحم الله شهيد العراق صدام حسين".
في المقابل، سارعت الإعلامية الكويتية ميّ العيدان لمهاجمتها بحدّة، حيث توّجهت باللعنة على الرئيس العراقي الراحل وكل من يحبّه.
يُذكر أن مارتا حامد كانت قد تزوجت من فائق حسن عام 2009 وانفصلا من دون أن يُرزقا بأولاد، وفي عام 2022 الماضي، تزوّج الأخير من الفنانة السورية أصالة نصري.
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A post shared by مي العيدان (@mayal3eidankwt)
علقت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن لاول مرة على حقيقة الاخبار المنتشرة حول خلافها مع الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، والتي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.
نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو ظهرت فيه برفقة ابنها كريستيانو بينما كانا يرتلان ترتيلة "موراناتاه"، خلال احتفالهم في عيد الميلاد المجيد برفقة العائلة، ضمن أجواء مميزة مليئة بالفرح والحب.
اعلن الممثل المصري ماجد المصري تعرّضه لوعكة صحية مفاجئة اذ أُصيب بقطع في شبكية العين اليمنى، ما أدّى إلى خضوعه لإجراء جراحة عاجلة.