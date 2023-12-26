مارتا حامد طليقة فائق حسن زوج اصالة تتعرض للهجوم بسبب تعليق

وفي التفاصيل، كتبت مارتا في تعليق على احد المنشورات: "الأدب لا يباع ولا يشترى، بل هو طابع في قلب كل من تربى، رحم الله شهيد العراق صدام حسين".

في المقابل، سارعت الإعلامية الكويتية ميّ العيدان لمهاجمتها بحدّة، حيث توّجهت باللعنة على الرئيس العراقي الراحل وكل من يحبّه.

يُذكر أن مارتا حامد كانت قد تزوجت من فائق حسن عام 2009 وانفصلا من دون أن يُرزقا بأولاد، وفي عام 2022 الماضي، تزوّج الأخير من الفنانة السورية أصالة نصري.

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A post shared by مي العيدان (@mayal3eidankwt)



