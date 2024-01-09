وائل الدحدوح يوجه رسالة إلى متابعيه بعد استـهداف نجله البكر حمزة الدحدوح: الألم كبير والوجع أكبر

وفي التفاصيل، نشر وائل الدحدوح مقطع فيديو على حسابه الرمسي عبر انستغرام وجه من خلاله رسالة لكل من قدم له العزاء في نجله البكر حمزة الدحدوح ، وقال: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أولًا أود أن أنقل لكم تحياتي واحترامي وتقديري، لكل من سأل عنا وكل من تعاطف وتضامن بشتى الطرق، هذه كلها مشاعر وسام شرف، صحيح أن الألم كبير والوجع أكبر، والثمن باهظ جدا".

وتابع وائل الدحدوح قائلا: "حمزة كان كلي وليس قطعة منى، كان نفسي وروحي، ورحل بعد أن خسرت زوجتي وأولادي محمود وشام وآدم، وأقاربي وزملائي، ولكن بالتأكيد هذا الثمن وهذا الوجع لن يثنينا عن مواصلة الطريق، أكيد هذا أمر صعب وليس سهلًا، ولكن كما قلنا لن نتردد ولو للحظة واحدة، ولن نتوقف، طالما أننا على قيد الحياة وقادرون على أداء هذا الواجب".

وأضاف وائل الدحدوح بحرقة قلب: "نحن سنقوم بالمواصلة دون تردد، فهي رسالة إنسانية نبيلة ومقدسه، كفلتها كل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية، ولذلك نحن ماضون وأيضًا لأن من استهدفوا ابتداءً من حمزة وأمه وأخيه وشام، هم ضحوا بكثير بأعز ما يملكون، حتى استمر أنا على هذا الطريق".

واختتم مراسل قناة الجزيرة الصحفي وائل الدحدوح رسالته قائلًا: "وبالتالي كان لزامًا عليّ أن أكون وفيًا إلى الحد الأدنى، واستمر، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرًا".