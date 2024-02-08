كاتريكسا ايوب تسرب محادثة بينها وبين دكتور فود وترد على شروق: مهبولة ومريضة نفسيا

وفي اول تعليق لـ كاتريكسا حول ما انتشر، خرجت عن صمتها في حديث مع احدى القنوات اللبنانية، وكشفت تفاصيل علاقتها مع دكتور فود، اذ قالت انهما كانا أصدقاء قبل زواجه من شروق، واستغربت لاحقا انها حظرها على تطبيق تيك توك والغى متابعتها على انستغرام، لتسرب المحادثة بينهما.وفي التفاصيل، جاء في الرسالة التي بعثتها كاتريكسا لـ دكتور فود: "مرحبا كيفك. استغربت انك عاملي بلوك على تيك توك و unfollow على انستغرام.. بس حبيت اعرف اذا في شي او بس هيك.. لان انا عنجد بحترمك كتير وبحترم زوجتك وما عارفة ليه شايلني عن انستا وتيك توك".هذا وردت كاتريكسا على اتهامات شروق لها، اذ قالت إنها مريضة نفسيا لانها اعتبرت ان هذه الرسالة التي بعثتها كاتريكسا لـ دكتور فود بمثابة تحرش منها بـ دكتور فود وان هناك علاقة تجمعهما.ولاحقا، أطلت كاتريكسا في مقطع فيديو نشرته على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت فيه: "هاي المبهولة المريضة النفسية، بتحرف الحكي"، مضيفة: "اخر مسج بعتلو ياها من 2023 ونحن هلا بـ 2024، شو ذكركن فيني، شو خصني".