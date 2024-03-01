مصادر مقربة من امل حجازي تكشف حقيقة عودتها الى الساحة الفنية بعد خلعها للحجاب

وظهرت امل امس دون حجاب في فيديو، وهي تغني اغنيتها الشهيرة "زمان"، خلال تواجدها في مركز لبيع النظّارات.

في هذا السياق، اكدت الاعلامية اللبنانية نضال الاحمدية، عبر تويتر، ان امل كانت قد خلعت الحجاب منذ سنة، الا انها طلبت من نضال عدم اعلان الامر قبل ان تعلنه هي.

من جهة اخرى، أكّدت مصادر مقرّبة من امل لمجلة "لها" أن الأخيرة خلعت الحجاب بعد تعرّضها لحادث سير مروّع وإصابتها بكسور وجروح عدة، الامر الذي استوجب خضوعها لعمليات جراحية ووضع أسياخ وبراغٍ معدنية في قدمها.

واكدت المصادر، بحسب "لها"، ان أمل لا تنوي العودة إلى الغناء في وقت قريب.