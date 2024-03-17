سيلين ديون تنشر مستجدات مرضها في صورة نادرة مع أبنائها

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A post shared by Céline Dion (@celinedion)
A post shared by Céline Dion (@celinedion)
تحدث النجم الأمريكي ويل سميث عن جوانب متعددة تتعلق بتربية أبنائه وتأثير القرآن الكريم على حياته وقراراته. أكد سميث خلال الحديث أنه مستمر في رعاية أبنائه، حتى بلوغهم سن الـ23، مشيراً إلى أنه كلما كبروا، زادت حاجتهم للنصيحة والدعم.
احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، بعيد ميلاد ابنها كريستيانو، بحضور أصدقائه وعدد من المشاهير من أصدقاء سيرين عبد النور، بالإضافة الى عائلتها واقربائها.
غادر الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، مستشفى جابر بالعاصمة الكويتية إلى منزله، بعد استقرار حالته الصحية وقدرته على استكمال العلاج في منزله.