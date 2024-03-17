سيلين ديون تنشر مستجدات مرضها في صورة نادرة مع أبنائها

شاركت المغنية سيلين ديون مستجدات حول مرضها إلى جانب صورة نادرة لها ولأبنائها الثلاثة على تطبيق إنستغرام.

وأشارت ديون في منشورها إلى أن يوم 15 آذار هو اليوم العالمي للتوعية بمتلازمة الشخص المتيبس، قائلة إن "محاولة التغلب على المرض كانت واحدة من أصعب التجارب في حياتها".

وأعلنت ديون تشخيص إصابتها في المرض في العام 2022، قائلة في ذاك الوقت أن النمرض أثر على قدرتها على المشي والغناء