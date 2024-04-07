نانسي عجرم تخسر الملايين بدقائق .. اليكم ما حصل معها

وفي التفاصيل، خسرت نانسي، بشكل مفاجئ، نحو 600 مليون مشاهدة من إجمالي أكثر من 3 مليارات مشاهدة على قناتها الخاصة عبر منصة يوتيوب.

الامر الذي اجبر المنصة على الاعتذار من الفنانة اللبنانية فورا واصدار بيانا رسميا لتوضيح اللبس المحيط بالمعلومات التي جرى تداولها حول خسارة نانسي عجرم لمئات الملايين من المشاهدات على قناتها الرسمية عبر يوتيوب.

وأعلنت المنصة في بيانها عن اعتذارها عن الخطأ الحاصل مؤكدة ان سببه فني وأشارت إلى إعادة المشاهدات بعد تصحيح الخطأ.

يذكر ان خسارة نانسي المليونية تزامنت مع نجاح أغنيتها الأخيرة "مشكلتك الوحيدة" التي حققت أكثر من مليوني مشاهدة حتى الآن.

ووفق المعلومات المنتشرة فإن نانسي عجرم ليست الوحيدة التي تعرضت لهذا النوع من المشاكل، إذ ذُكرت أسماء فنانين عالميين آخرين مثل ريهانا، بيونسي، وذا ويكند، ما أثار غضبا واسعا بين الجماهير الذين عبّروا عن رفضهم ما وصفوه بـ"السرقة الإلكترونية".