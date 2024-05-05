شروق زوجة دكتور فود تهاجم اللبنانيين.. فيديو مسرب لها يوثق ما قالته

وفي التفاصيل، نشرت صفحة شربليتا المهتمة بأخبار المشاهير، الفيديو لـ شروق، الذي هاجمت من خلاله الشعب اللبناني، وارفقت شربليتا الفيديو بالتعليق التالي: "شروق عم بتقولي على اللبنانيين نور يا شرحوشة؟ أنا ما خصني بمشاكلك انتي والبغل زوجك، بس انّك تقولي عن الشعب اللبناني نور؟".ولم تكتفِ شربليتا بهذا القدر فقط، بل ردت على شروق بالقول: "الوحدة لما بتنشر وسخها ووسخ زوجها هي بتكون قمة النورنة! الوحدة لما ما بتعرف كم واحد متزوجة لانو هواياتها الزنى بتكون نورية.. الوحدة لما ما كان عندها بيت تزني فيه وكانوا الرجال بكندا يسترخصوها وياخدوها على الغابات هيدي كمان قمة النور!".