شروق زوجة دكتور فود تهاجم اللبنانيين.. فيديو مسرب لها يوثق ما قالته

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A post shared by Charbelitta (@charbelitta.official)
A post shared by Charbelitta (@charbelitta.official)
عبرت الفنانة اللبنانية عبير نعمة، عن سعادتها لعودة الفنانة المصرية آمال ماهر إلى الساحة الفنية، وأثنت على أدائها خلال الحفل الذي أُقيم في السعودية مساء الجمعة الماضي.
يبدو ان أداء الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب في حفلها في الكويت لم يحظَ بإعجاب البعض.
أعلن أشرف صبري، والد الفنانة المصرية ياسمين صبري، عن دخول ابنه الوحيد بلال إلى أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية بعد تعرضه لحالة إغماء.