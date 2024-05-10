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إحالة فنان شهير إلى النيابة العامة بسبب فيلمه مع نور الغندور
إحالة فنان شهير إلى النيابة العامة بسبب فيلمه مع نور الغندور
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إحالة فنان شهير إلى النيابة العامة بسبب فيلمه مع نور الغندور

فن

2024-05-10 | 09:28
إحالة فنان شهير إلى النيابة العامة بسبب فيلمه مع نور الغندور
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Aljadeed
إحالة فنان شهير إلى النيابة العامة بسبب فيلمه مع نور الغندور

أفادت تقارير إعلامية كويتية بأن وزارة الإعلام أحالت الفنان محمود بوشهري إلى النيابة العامة، بتُهم مخالفة تقاليد وعادات المجتمع الكويتي والقيم الإسلامية، من خلال مشاركته في فيلم "شهر زي العسل".

والجدير بالذكر، أن أحدث فيلم الكوميديا الرومانسي الكويتي تدور حول زواج مدبّر، ومواقف غير متوقعة وقصة رومانسية غريبة، وهو بطولة: نور الغندور ومحمود بوشهري وآسيا ومهدي برويز،

حكاية مليئة بالمواقف الطريفة والرومانسية لشخصين يجدان نفسيهما مضطرين للزواج في أسرع وقت ممكن.

ومع انطلاقهما في هذه الرحلة المليئة بالمشاعر المتناقضة، يظهر بوضوح الاختلاف الكبير في طباعهما، مما يؤدي إلى سلسلة من المشكلات والمواقف الطريفة التي تجعل من استمرار هذا الزواج أمراً مستحيلاً. لكن، وسط كل هذه الفوضى، ينشأ بينهما رابط غير متوقع

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