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اول رد من هبة نور على الفيديو الـ &quot;خادش&quot; المنسوب اليها
اول رد من هبة نور على الفيديو الـ "خادش" المنسوب اليها
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اول رد من هبة نور على الفيديو الـ "خادش" المنسوب اليها

فن

2024-05-18 | 11:35
اول رد من هبة نور على الفيديو الـ "خادش" المنسوب اليها
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Aljadeed
اول رد من هبة نور على الفيديو الـ "خادش" المنسوب اليها

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو نُسب الى الممثلة السورية هبة نور ظهرت فيه الى جانب شاب في السيارة وهما يقومان بحركات منافية للحشمة.

 

في هذا السياق، نفت هبة علاقتها بالفيديو مشيرة الى انه مفبرك باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي، اذ نشر وكيلها القانوني بيان جاء فيه: "بصفتنا وكلاء الممثلة هبة نور في بيروت، نستهجن الحملة التي يشنها البعض ضد موكلتنا بنشر فيديو مصطنع بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي والDeep Fake بهدف النيل من سمعتها، ونشير اننا بصدد التقدم بشكوى ضد الفاعلين امام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في بيروت لملاحقة مركبي هذا الفيديو بجرائم القدح والذم والتشهير واختلاق الجرائم، كما ونأكد اننا لن نتوانى في ملاحقة كل من ينشره بأية وسيلة من وسائل النشر."

وختم البيان: "لتصل العقوبات للملاحقين الى حد الثلاث سنوات".

كما نشرت صفحة "شربيليتا" المهتمة بأخبار الفنانين توضيخا اكدت فيه ان الفيديو مفبرك."

 
 

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