بالفيديو - انفجار هائل يؤدي لظهور كرة نار على سفينة بميناء صيني

🚨 Breaking



Massive explosion hits Container Ship at Ningbo-Zhoushan Port in Zhejiang Province, China causing big destruction & Shockwave



China version of Beirut explosion.



pic.twitter.com/Nih024trej — Vivek Singh (@VivekSi85847001) August 9, 2024

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء الانفجار والحريق الذي أعقبه في ميناء نينغبو-تشوشان، جنوب شنغهاي مباشرة، وهو أحد أكبر الموانئ وأكثرها ازدحاما في العالم.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية إنه من المعتقد أن حاوية على السفينة الراسية قد انفجرت، بحسب الأسوشيتد برس.

وأظهرت صورة جوية نشرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون دخانا أسود يتصاعد من كومة من الحاويات في أحد طرفي السفينة ومن منطقة على الرصيف، بدا أن بقية السفينة وحاوياتها سليمة.

وقالت إدارة الطوارئ بمقاطعة تشجيانغ إن السفينة كانت محملة بمواد خطرة من الدرجة الخامسة، لكنها لم تذكر أي تفاصيل أخرى.