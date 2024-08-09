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بالفيديو - انفجار هائل يؤدي لظهور كرة نار على سفينة بميناء صيني
بالفيديو - انفجار هائل يؤدي لظهور كرة نار على سفينة بميناء صيني
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بالفيديو - انفجار هائل يؤدي لظهور كرة نار على سفينة بميناء صيني

فن و منوعات

2024-08-09 | 06:35
بالفيديو - انفجار هائل يؤدي لظهور كرة نار على سفينة بميناء صيني
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Aljadeed
بالفيديو - انفجار هائل يؤدي لظهور كرة نار على سفينة بميناء صيني

أدى انفجار قوي إلى ظهور كرة نارية على سفينة حاويات محملة ببضائع خطرة في ميناء رئيسي على ساحل المحيط الهادئ في الصين، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية والسلطات اليوم الجمعة.
وأظهر مقطع مصور بكاميرا مراقبة نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية على الإنترنت انفجارا ضخما من الدخان الأبيض أعقبه كرة نارية برتقالية وصفراء أظهرت نشر الحطام وأطاح بحاويات مكدسة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء الانفجار والحريق الذي أعقبه في ميناء نينغبو-تشوشان، جنوب شنغهاي مباشرة، وهو أحد أكبر الموانئ وأكثرها ازدحاما في العالم.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية إنه من المعتقد أن حاوية على السفينة الراسية قد انفجرت، بحسب الأسوشيتد برس.

وأظهرت صورة جوية نشرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون دخانا أسود يتصاعد من كومة من الحاويات في أحد طرفي السفينة ومن منطقة على الرصيف، بدا أن بقية السفينة وحاوياتها سليمة.

وقالت إدارة الطوارئ بمقاطعة تشجيانغ إن السفينة كانت محملة بمواد خطرة من الدرجة الخامسة، لكنها لم تذكر أي تفاصيل أخرى.

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