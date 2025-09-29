أعلى وأضخم جسر معلق في العالم (فيديو)

شهد بوليفارد الرياض مساء الأحد حدثاً لافتاً، حيث قام نجم الكوميديا العالمي كيفن هارت بوضع بصمة يده على جدار النجوم، في تقليد يكرّم أبرز الشخصيات التي تزور المكان وتترك أثراً في ذاكرة الجمهور. وقد وثّقت شركة روتانا اللحظة عبر مقطع فيديو على حسابها الرسمي في إنستغرام، أظهر هارت وهو يضع بصمته وسط تفاعل كبير من الحاضرين، ووصفت الحدث بأنه "لحظة تاريخية".



