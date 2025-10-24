جيني إسبر ومجموعة مؤثرين في مواجهة جريئة ببرنامج "المؤثر الحقيقي"

الحلقة جمعت الممثلة السورية جيني إسبر
إلى جانب المؤثرين ماجد العجلاني، كريم
وزان، وسارة أبو شيخة، حيث خاض الضيوف نقاشات صريحة حول مهنة التأثير الرقمي، وتناولوا مواقف وتصريحات مثيرة للجدل تتعلق بعلاقتهم بالجمهور، وحدود الشهرة في حياتهم الخاصة.
وتطرقت النقاشات إلى مسؤولية المؤثرين في تشكيل الرأي العام، وما إذا كان عليهم التزام
أخلاقي تجاه المتابعين، خصوصًا عندما تمتزج حياتهم الشخصية بمحتواهم، مما أثار آراء متباينة وجريئة من الضيوف.
وتُعرض الحلقة اليوم
الجمعة الساعة التاسعة مساءً على قناة الجديد
فن عبر يوتيوب
، حيث ينتظر الجمهور مشاهدات وردود فعل واسعة
على ما تضمنته من لحظات صادمة وأسئلة غير تقليدية حول عالم المؤثرين وتحديات الشهرة الرقمية.