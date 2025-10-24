جيني إسبر ومجموعة مؤثرين في مواجهة جريئة ببرنامج "المؤثر الحقيقي"

عُرضت مساء الخميس حلقة من برنامج "المؤثر الحقيقي – The Real Influencer" على شاشة ، في حلقة وُصفت بأنها من أجرأ الحلقات وأكثرها تفاعلاً حتى الآن.





الحلقة جمعت الممثلة إلى جانب المؤثرين ماجد العجلاني، وزان، وسارة أبو شيخة، حيث خاض الضيوف نقاشات صريحة حول مهنة التأثير الرقمي، وتناولوا مواقف وتصريحات مثيرة للجدل تتعلق بعلاقتهم بالجمهور، وحدود الشهرة في حياتهم الخاصة.

وتطرقت النقاشات إلى مسؤولية المؤثرين في تشكيل الرأي العام، وما إذا كان عليهم أخلاقي تجاه المتابعين، خصوصًا عندما تمتزج حياتهم الشخصية بمحتواهم، مما أثار آراء متباينة وجريئة من الضيوف.

وتُعرض الحلقة الجمعة الساعة التاسعة مساءً على فن عبر ، حيث ينتظر الجمهور مشاهدات وردود فعل على ما تضمنته من لحظات صادمة وأسئلة غير تقليدية حول عالم المؤثرين وتحديات الشهرة الرقمية.