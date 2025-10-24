الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
جيني إسبر ومجموعة مؤثرين في مواجهة جريئة ببرنامج &quot;المؤثر الحقيقي&quot;
جيني إسبر ومجموعة مؤثرين في مواجهة جريئة ببرنامج "المؤثر الحقيقي"
A-
A+

جيني إسبر ومجموعة مؤثرين في مواجهة جريئة ببرنامج "المؤثر الحقيقي"

فن

2025-10-24 | 05:48
جيني إسبر ومجموعة مؤثرين في مواجهة جريئة ببرنامج "المؤثر الحقيقي"
العودة الى الأعلى
Aljadeed
جيني إسبر ومجموعة مؤثرين في مواجهة جريئة ببرنامج "المؤثر الحقيقي"

عُرضت مساء الخميس حلقة جديدة من برنامج "المؤثر الحقيقي – The Real Influencer" على شاشة قناة الجديد، في حلقة وُصفت بأنها من أجرأ الحلقات وأكثرها تفاعلاً حتى الآن.


الحلقة جمعت الممثلة السورية جيني إسبر إلى جانب المؤثرين ماجد العجلاني، كريم وزان، وسارة أبو شيخة، حيث خاض الضيوف نقاشات صريحة حول مهنة التأثير الرقمي، وتناولوا مواقف وتصريحات مثيرة للجدل تتعلق بعلاقتهم بالجمهور، وحدود الشهرة في حياتهم الخاصة.
وتطرقت النقاشات إلى مسؤولية المؤثرين في تشكيل الرأي العام، وما إذا كان عليهم التزام أخلاقي تجاه المتابعين، خصوصًا عندما تمتزج حياتهم الشخصية بمحتواهم، مما أثار آراء متباينة وجريئة من الضيوف.
وتُعرض الحلقة اليوم الجمعة الساعة التاسعة مساءً على قناة الجديد فن عبر يوتيوب، حيث ينتظر الجمهور مشاهدات وردود فعل واسعة على ما تضمنته من لحظات صادمة وأسئلة غير تقليدية حول عالم المؤثرين وتحديات الشهرة الرقمية.

اقرأ ايضا في فن

باميلا الكيك بتصريح صادق عن الإسلام: "تعلمت الصبر والتوكّل"
07:37

باميلا الكيك بتصريح صادق عن الإسلام: "تعلمت الصبر والتوكّل"

أثارت الممثلة اللبنانية باميلا الكيك تفاعلاً واسعًا بتصريحاتها الأخيرة التي تحدثت فيها عن تجربتها مع قيم الإسلام، مؤكدة أن أكثر ما ألهمها هو مبدأ الصبر والتوكّل على الله.

07:37

باميلا الكيك بتصريح صادق عن الإسلام: "تعلمت الصبر والتوكّل"

أثارت الممثلة اللبنانية باميلا الكيك تفاعلاً واسعًا بتصريحاتها الأخيرة التي تحدثت فيها عن تجربتها مع قيم الإسلام، مؤكدة أن أكثر ما ألهمها هو مبدأ الصبر والتوكّل على الله.

بلقيس تعلن عن قصة حب جديدة وتؤكد: “قلبي اختار”
05:33

بلقيس تعلن عن قصة حب جديدة وتؤكد: “قلبي اختار”

في لقاءٍ خاصّ مع موقع “بصراحة” على هامش مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي 2025، كشفت الفنانة بلقيس فتحي عن أنها تعيش حاليًّا قصة حب جميلة، مؤكدة أنها لوقت طويل كانت تحكّم عقلها في قراراتها العاطفية، لكنها اليوم اختارت أن تترك لقلبها حرّيته.

05:33

بلقيس تعلن عن قصة حب جديدة وتؤكد: “قلبي اختار”

في لقاءٍ خاصّ مع موقع “بصراحة” على هامش مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي 2025، كشفت الفنانة بلقيس فتحي عن أنها تعيش حاليًّا قصة حب جميلة، مؤكدة أنها لوقت طويل كانت تحكّم عقلها في قراراتها العاطفية، لكنها اليوم اختارت أن تترك لقلبها حرّيته.

بعد تجاهل العزاء.. تصريحات صادمة من طليقة أمير عيد
05:24

بعد تجاهل العزاء.. تصريحات صادمة من طليقة أمير عيد

أثارت ليلى الفاروق، الزوجة السابقة للمطرب المصري أمير عيد، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قررت البقاء في الجونة لحضور فعاليات مهرجانها السينمائي، بدلًا من التواجد في عزاء والدة أمير عيد.

05:24

بعد تجاهل العزاء.. تصريحات صادمة من طليقة أمير عيد

أثارت ليلى الفاروق، الزوجة السابقة للمطرب المصري أمير عيد، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قررت البقاء في الجونة لحضور فعاليات مهرجانها السينمائي، بدلًا من التواجد في عزاء والدة أمير عيد.

اخترنا لك
باميلا الكيك بتصريح صادق عن الإسلام: "تعلمت الصبر والتوكّل"
07:37
بلقيس تعلن عن قصة حب جديدة وتؤكد: “قلبي اختار”
05:33
بعد تجاهل العزاء.. تصريحات صادمة من طليقة أمير عيد
05:24
زواج سري بين فنانة ومنتج يتحول إلى خلاف علني بعد تسريب وثيقة رسمية
05:16

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025