وفاة زوجة الفنان حسن عيد بعد أيام في العناية المركزة

ونعى حسن عيد زوجته عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، موجهاً الشكر لكل من وقف إلى جانبه وقدم له ولأسرته التعازي والمواساة في هذا الظرف الصعب.

وكتب الفنان المصري: “البقاء لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة زوجتي وأم أولادي”، قبل أن يتوجه بالشكر إلى كل من واساه سواء بالحضور أو الاتصال أو عبر ، ملتمساً العذر ممن لم يتمكن من تقديم واجب العزاء.

وفي رسالة مؤثرة، ودع حسن عيد زوجته بكلمات عبّر فيها عن مكانتها الكبيرة في حياته، قائلاً: “أشهد كنتِ لي نِعم الرفيقة والسند”، داعياً الله أن يتغمدها برحمته وأن ينير قبرها ويجعل مثواها الجنة.

وأضاف في دعائه: “اللهم إنها كانت لي نِعم الصاحبة والزوجة، فاجزها عني خير الجزاء، وأفرغ على قلبي صبراً لا يتبعه حزن”.

ولم يكشف حسن عيد عن طبيعة المرض الذي عانت منه زوجته خلال الفترة الماضية، إلا أنه سبق أن تحدث أكثر من مرة عن تدهور حالتها الصحية، مطالباً جمهوره بالدعاء لها.

وقبل أيام قليلة من إعلان الوفاة، وتحديداً يوم الثلاثاء 11 أغسطس/آب، كشف عيد أن زوجته ترقد داخل غرفة العناية المركزة، وكتب عبر “فيسبوك”: “أرجو الدعاء لزوجتي بالشفاء العاجل لأنها ترقد في العناية المركزة، وأسأل الله لي ولكم دوام الصحة والعافية”.