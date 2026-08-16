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وفاة زوجة الفنان حسن عيد بعد أيام في العناية المركزة
وفاة زوجة الفنان حسن عيد بعد أيام في العناية المركزة
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وفاة زوجة الفنان حسن عيد بعد أيام في العناية المركزة

فن و منوعات

2026-08-16 | 09:08
وفاة زوجة الفنان حسن عيد بعد أيام في العناية المركزة
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Aljadeed
وفاة زوجة الفنان حسن عيد بعد أيام في العناية المركزة

أعلن الفنان المصري حسن عيد، مساء السبت 15 أغسطس/آب 2026، وفاة زوجته التونسية، بعد أيام من تدهور حالتها الصحية ودخولها غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، من دون أن يكشف حتى الآن تفاصيل موعد ومكان الجنازة والعزاء

ونعى حسن عيد زوجته عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، موجهاً الشكر لكل من وقف إلى جانبه وقدم له ولأسرته التعازي والمواساة في هذا الظرف الصعب.

وكتب الفنان المصري: “البقاء لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة زوجتي وأم أولادي”، قبل أن يتوجه بالشكر إلى كل من واساه سواء بالحضور أو الاتصال أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ملتمساً العذر ممن لم يتمكن من تقديم واجب العزاء.

وفي رسالة مؤثرة، ودع حسن عيد زوجته بكلمات عبّر فيها عن مكانتها الكبيرة في حياته، قائلاً: “أشهد الله كنتِ لي نِعم الرفيقة والسند”، داعياً الله أن يتغمدها برحمته وأن ينير قبرها ويجعل مثواها الجنة.

وأضاف في دعائه: “اللهم إنها كانت لي نِعم الصاحبة والزوجة، فاجزها عني خير الجزاء، وأفرغ على قلبي صبراً لا يتبعه حزن”.

ولم يكشف حسن عيد عن طبيعة المرض الذي عانت منه زوجته خلال الفترة الماضية، إلا أنه سبق أن تحدث أكثر من مرة عن تدهور حالتها الصحية، مطالباً جمهوره بالدعاء لها.

وقبل أيام قليلة من إعلان الوفاة، وتحديداً يوم الثلاثاء 11 أغسطس/آب، كشف عيد أن زوجته ترقد داخل غرفة العناية المركزة، وكتب عبر “فيسبوك”: “أرجو الدعاء لزوجتي بالشفاء العاجل لأنها ترقد في العناية المركزة، وأسأل الله لي ولكم دوام الصحة والعافية”.
 

وكان الفنان قد أشار أيضاً إلى معاناتها الصحية خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، من دون الكشف عن تفاصيل المرض، قبل أن يعلن رحيلها بعد رحلة علاج امتدت خلال الفترة الأخيرة.

 
 
 

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