أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
هيفاء وهبي تطلق «سيبو سيبو».. ثاني مفاجآت ألبومها الجديد «ميجا هيفا 3»
هيفاء وهبي تطلق «سيبو سيبو».. ثاني مفاجآت ألبومها الجديد «ميجا هيفا 3»
A-
A+

هيفاء وهبي تطلق «سيبو سيبو».. ثاني مفاجآت ألبومها الجديد «ميجا هيفا 3»

فن و منوعات

2026-09-11 | 09:53
هيفاء وهبي تطلق «سيبو سيبو».. ثاني مفاجآت ألبومها الجديد «ميجا هيفا 3»
العودة الى الأعلى
Aljadeed
هيفاء وهبي تطلق «سيبو سيبو».. ثاني مفاجآت ألبومها الجديد «ميجا هيفا 3»

أطلقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي فيديو كليب أغنيتها الجديدة «سيبو سيبو»، لتكون ثاني أغنيات ألبومها المنتظر «ميجا هيفا 3»، مواصلةً طرح أعماله تباعًا.

وظهرت هيفاء في الكليب بأجوجواء مرحة وحيوية تتناسب مع فكرة الأغنية، التي تتمحور حول تجاوز الماضي والتخلي عن العلاقات المرهقة، والانطلاق نحو مرحلة جديدة بروح واثقة وإيجابية.

وحمل الفيديو كليب توقيع المخرج حسام الحسيني، فيما تعاونت هيفاء في الأغنية مع مروان السيدواي في الكلمات والألحان، وتولى وسام عبد المنعم مهمة الموسيقى والمكس والماسترينغ.

وجاء إطلاق «سيبو سيبو» بعد أسابيع قليلة من طرح أغنية «نوغا» في نهاية شهر آب، بوصفها أولى أغنيات ألبوم «ميجا هيفا 3».

وأغنية «نوغا» من كلمات مصطفى حدوتة وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع كولبيكس، بينما أخرج الفيديو كليب جو بو عيد.

وأثار العمل الجديد تفاعلًا واسعًا بين جمهور هيفاء وهبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادات بأجواء الأغنية الخفيفة وإطلالاتها في الكليب، وترقب لما ستقدمه في بقية أغنيات الألبوم.

اقرأ ايضا في فن و منوعات

تكريم خاص لـ يارا في تونس قبل لقائها المرتقب مع جمهور قرطاج
10:49

تكريم خاص لـ يارا في تونس قبل لقائها المرتقب مع جمهور قرطاج

تعيش الفنانة اللبنانية يارا محطة فنية مميزة في تونس، حيث تستعد للقاء جمهورها مساء الخميس 10 أيلول على خشبة المسرح الأثري بقرطاج، في حفل مرتقب يجمع بين الطرب والإحساس، ويأتي ضمن سلسلة النجاحات التي حققتها خلال الفترة الأخيرة.

10:49

تكريم خاص لـ يارا في تونس قبل لقائها المرتقب مع جمهور قرطاج

تعيش الفنانة اللبنانية يارا محطة فنية مميزة في تونس، حيث تستعد للقاء جمهورها مساء الخميس 10 أيلول على خشبة المسرح الأثري بقرطاج، في حفل مرتقب يجمع بين الطرب والإحساس، ويأتي ضمن سلسلة النجاحات التي حققتها خلال الفترة الأخيرة.

يومي خوري تعيش أجمل لحظاتها بعد استقبالها مولودها الأول برفقة زوجها
09:30

يومي خوري تعيش أجمل لحظاتها بعد استقبالها مولودها الأول برفقة زوجها

دخلت خبيرة التجميل ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي يمنى خوري، المعروفة باسم "يومي" أو "الدكتورة يومي"، مرحلة جديدة في حياتها بعد إعلان استقبال مولودها الأول، وسط فرحة كبيرة من جمهورها ومتابعيها.

09:30

يومي خوري تعيش أجمل لحظاتها بعد استقبالها مولودها الأول برفقة زوجها

دخلت خبيرة التجميل ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي يمنى خوري، المعروفة باسم "يومي" أو "الدكتورة يومي"، مرحلة جديدة في حياتها بعد إعلان استقبال مولودها الأول، وسط فرحة كبيرة من جمهورها ومتابعيها.

يومي توثق لحظات استعدادها لاستقبال مولودها الأول وتكشف عن اسمه
08:43

يومي توثق لحظات استعدادها لاستقبال مولودها الأول وتكشف عن اسمه

تصدرت خبيرة التجميل ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي يمنى خوري، المعروفة باسم "يومي" أو "الدكتورة يومي"، حديث المتابعين بعدما شاركت تفاصيل الساعات التي سبقت استقبال مولودها الأول.

08:43

يومي توثق لحظات استعدادها لاستقبال مولودها الأول وتكشف عن اسمه

تصدرت خبيرة التجميل ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي يمنى خوري، المعروفة باسم "يومي" أو "الدكتورة يومي"، حديث المتابعين بعدما شاركت تفاصيل الساعات التي سبقت استقبال مولودها الأول.

اخترنا لكم
تكريم خاص لـ يارا في تونس قبل لقائها المرتقب مع جمهور قرطاج
10:49
يومي خوري تعيش أجمل لحظاتها بعد استقبالها مولودها الأول برفقة زوجها
09:30
يومي توثق لحظات استعدادها لاستقبال مولودها الأول وتكشف عن اسمه
08:43
سقوط مروّع على يخت.. نجل نهال عنبر يصاب بكسر في الضلوع ويطلب الدعاء
08:08

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026