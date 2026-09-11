هيفاء وهبي تطلق «سيبو سيبو».. ثاني مفاجآت ألبومها الجديد «ميجا هيفا 3»

وظهرت هيفاء في الكليب بأجوجواء مرحة وحيوية تتناسب مع فكرة الأغنية، التي تتمحور حول تجاوز الماضي والتخلي عن العلاقات المرهقة، والانطلاق نحو مرحلة بروح واثقة وإيجابية.

وحمل الفيديو كليب توقيع المخرج حسام ، فيما تعاونت هيفاء في الأغنية مع مروان السيدواي في الكلمات والألحان، وتولى وسام عبد المنعم مهمة الموسيقى والمكس والماسترينغ.

وجاء إطلاق «سيبو سيبو» بعد أسابيع قليلة من طرح أغنية «نوغا» في نهاية شهر آب، بوصفها أولى أغنيات ألبوم «ميجا هيفا 3».

وأغنية «نوغا» من كلمات مصطفى حدوتة وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع كولبيكس، بينما أخرج الفيديو كليب جو بو عيد.

وأثار العمل الجديد تفاعلًا واسعًا بين جمهور عبر ، وسط إشادات بأجواء الأغنية الخفيفة وإطلالاتها في الكليب، وترقب لما ستقدمه في بقية أغنيات الألبوم.