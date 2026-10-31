الفنان السوري حسام عيد يتعرّض لحادث سير أليم بعد أيام من رحيل والدته .. ونقابة الفنانين توجّه رسالة له!

وأعلنت الفنانين السوريين، مساء الجمعة الثلاثين من تشرين الأول، تعرّض حسام عيد لحادث سير، ونشرت عبر صفحتها الرسمية على " " بياناً مقتضباً تمنّت فيه الشفاء العاجل للفنان، من دون تفاصيل الحادث أو مكان وقوعه أو طبيعة الإصابات التي تعرّض لها.

وجاء في بيان النقابة: "كل الأمنيات القلبية بالشفاء العاجل للزميل الفنان حسام عيد إثر حادث سير أليم تعرض له".

ولم تصدر، وفق المعلومات المنشورة، تفاصيل إضافية توضح مدى خطورة إصابته أو ما إذا كان قد نُقل إلى المستشفى، ما ترك التساؤلات مفتوحة بشأن حالته الصحية.

ويأتي هذا الخبر بعد أيام قليلة من وفاة والدته جوزفين شحود حنا، التي فارقت الحياة الخامس والعشرين من تشرين الأول، تاركةً حزناً كبيراً لدى عائلتها، ولا سيما نجليها الفنانين حسام وجيانا عيد.

وكانت العائلة قد شيّعت الراحلة يوم الاثنين السادس والعشرين من تشرين الأول في كنيسة السيدة ببلدة مشتى الحلو في محافظة طرطوس ، فيما استقبلت التعازي الثلاثاء والأربعاء.

وقد نعت نقابة الفنانين السوريين الراحلة، معبّرةً عن تعازيها للعائلة.

واللافت أن الحادث جاء أيضاً بعد فقط من إعلان حسام عيد انتهاءه من كتابة الجزء الثاني من المسلسل الكوميدي الشهير "عش المجانين"، بالتعاون مع الفنان أندريه سكاف، مؤكداً أن العمل أصبح جاهزاً وينتظر جهة إنتاجية تتبنّى المشروع.

وبين حزن فقدان الأم والقلق على وضعه الصحي بعد الحادث، يمرّ الفنان السوري بفترة صعبة على المستوى الشخصي، وسط تمنيات محبيه وزملائه له بالسلامة والتعافي.