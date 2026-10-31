من لوس أنجلوس إلى ديترويت.. أصالة تختتم جولتها الأميركية بثلاث محطات غنائية

وانطلقت الجولة في الثالث والعشرين من تشرين الأول على مسرح «دولبي» في لوس أنجلوس
، تلتها محطة نيوجيرسي في الثلاثين من الشهر نفسه على مسرح «نيوارك
سيمفوني هول»، فيما يُرتقب أن تختتم أصالة
جولتها اليوم
السبت، الحادي والثلاثين من تشرين الأول، بحفل على مسرح «فوكس» في ديترويت
.
وشهد حفل لوس أنجلوس لقطة عفوية جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي
، بعدما صعد طفل من معجبي أصالة إلى المسرح وقدّم لها وردة، لتشكّل هذه اللحظة جانباً من المقاطع المتداولة من الحفل.
وتأتي محطة ديترويت لتختتم برنامج الجولة الأميركية المعلن، إذ أكدت الجهة المستضيفة إقامة الحفل مساء اليوم على مسرح «فوكس»، في ختام تنقّل أصالة بين ثلاث محطات أتاحت لجمهورها في الولايات المتحدة
فرصة لقائها والاستماع إليها مباشرة.