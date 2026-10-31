من لوس أنجلوس إلى ديترويت.. أصالة تختتم جولتها الأميركية بثلاث محطات غنائية

وانطلقت الجولة في الثالث والعشرين من تشرين الأول على مسرح «دولبي» في ، تلتها محطة نيوجيرسي في الثلاثين من الشهر نفسه على مسرح « سيمفوني هول»، فيما يُرتقب أن تختتم جولتها السبت، الحادي والثلاثين من تشرين الأول، بحفل على مسرح «فوكس» في .وشهد حفل لوس أنجلوس لقطة عفوية جرى تداولها عبر ، بعدما صعد طفل من معجبي أصالة إلى المسرح وقدّم لها وردة، لتشكّل هذه اللحظة جانباً من المقاطع المتداولة من الحفل.وتأتي محطة ديترويت لتختتم برنامج الجولة الأميركية المعلن، إذ أكدت الجهة المستضيفة إقامة الحفل مساء اليوم على مسرح «فوكس»، في ختام تنقّل أصالة بين ثلاث محطات أتاحت لجمهورها في فرصة لقائها والاستماع إليها مباشرة.